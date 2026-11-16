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        Sürdürülebilir kampüsler için Yaşar Üniversitesi modeli

        Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle altı üniversitenin yürüttüğü iklim ve sürdürülebilirlik girişimine, geliştirdiği "Sürdürülebilirlik Endeksi ve Olgunluk Modeli" ile teknik katkı sunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Sürdürülebilir kampüsler için Yaşar Üniversitesi modeli

        Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle altı üniversitenin yürüttüğü iklim ve sürdürülebilirlik girişimine, geliştirdiği "Sürdürülebilirlik Endeksi ve Olgunluk Modeli" ile teknik katkı sunuyor.

        Üniversitenin hazırladığı model, kampüslerin sürdürülebilirlik performansını, kurumsal yönetim kapasitesini ve veri güvenilirliğini bütüncül biçimde değerlendirmeyi hedefliyor.

        920 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını da uluslararası gündeme taşıyor. Bu kapsamda Yaşar Üniversitesi; İstanbul Medipol, Özyeğin, Bahçeşehir, İstanbul Bilgi ve İstanbul Gelişim üniversiteleriyle birlikte, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen ortak girişimde yer alıyor.

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        Sürdürülebilirlik için ölçülebilir model

        Ortak girişim kapsamında Yaşar Üniversitesi tarafından hazırlanan "Üniversiteler için Sürdürülebilirlik Endeksi ve Olgunluk Modeli"nin ilk teknik taslağı, çalışmanın önemli çıktılarından birini oluşturuyor. Üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki bilimsel ve kurumsal birikimini yansıtan model; yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performansını, kurumsal yönetim kapasitesini, veri güvenilirliğini ve gelişim ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeyi amaçlıyor.

        ‘Sürdürülebilirlik endeksi ve olgunluk modeli’ anlatıldı

        Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ve Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı’nın katıldığı COP31’de, Yaşar Üniversitesi’ni Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ile Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Abdulkadir Bektaş temsil etti. Üniversitenin teknik katkı sunduğu çalışma, "Interactive Policy Lab: From Campus Data to COP31 Action Agenda" başlıklı etkinlikte katılımcılarla paylaşıldı.

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        "Bilimsel bilgi ile topluma hizmet"

        Üniversite olarak bilimsel bilgi birikimini toplumun faydasına sunmaya devam edeceklerini belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

        Yiğitbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'in, küresel iklim hedeflerinin somut ve ölçülebilir eylemlere dönüştürülmesi açısından önemli bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Bu süreçte üniversitelere düşen sorumluluk ise yalnızca bilimsel bilgi üretmekle sınırlı değil; geliştirdikleri modeller, uygulamalar ve iş birlikleriyle toplumsal dönüşüme öncülük etmek. Yaşar Üniversitesi olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde ve altı üniversite ile yürütülen bu ortak girişime sunduğumuz ‘Üniversiteler için Sürdürülebilirlik Endeksi ve Olgunluk Modeli’ ile katkı sağlıyoruz. Bu model, yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performanslarının bilimsel, şeffaf ve ölçülebilir kriterlerle değerlendirilmesini amaçlıyor. Yaşar Üniversitesi olarak bilimsel birikimimizi toplumsal faydaya dönüştürmeye, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle daha sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almaya devam edeceğiz."

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        "Üniversiteler dönüşüme öncülük etmeli"

        Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, kendi uygulamalarıyla da dönüşüme öncülük eden yapılar olması gerektiğini vurguladı. Kazançoğlu, sürdürülebilirlik alanında geliştirilen ortak modelin üniversitelerin mevcut performanslarını değerlendirmelerine ve gelişimlerini somut veriler üzerinden takip etmelerine olanak sağlayacağını belirtti.

        COP31 kapsamında yürütülen çalışmanın üniversiteler arası iş birliğini güçlendirmesi açısından da önemli olduğunu ifade eden Kazançoğlu, Yaşar Üniversitesi’nin teknik katkısıyla kampüslerdeki bilimsel bilgi ve deneyimin uluslararası iklim gündemine taşınmasına destek verdiklerini söyledi.

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