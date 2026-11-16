İzmir'de hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik dün yürüttüğü çalışmalarda, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve nitelikli yağma suçlarından toplam 50 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık iki aydır aranan E.D.'yi (40) yakalandı. Öte yandan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda da elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Yakalanan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.