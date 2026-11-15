İzmir Süper Amatör Ligi: Aliağa Helvacı Spor: 1 - Güzeltepe Gençlikspor: 0
İzmir Süper Amatör Lig Grup'un 4. haftasında Aliağa Helvacı Spor, sahasında Güzeltepe Gençlikspor'u 10 mağlup etti.
İzmir Süper Amatör Lig Grup'un 4. haftasında Aliağa Helvacı Spor, sahasında Güzeltepe Gençlikspor’u 10 mağlup etti.
Helvacı Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Aliağa Helvacı Spor, 11. dakikada Muhammet Nadir Gül’ün attığı golle ilk yarıyı 10 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol olmayınca müsabaka Aliağa Helvacıspor’un 10 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla puanını 9’a yükselten Aliağa Helvacı Spor, zirve yarışındaki takibini sürdürdü. Güzeltepe Gençlikspor ise ligde 4. mağlubiyetini aldı.
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