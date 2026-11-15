Bucaspor 1928 - Karşıyaka: 1-2

3’üncü Lig 2’nci Grup 12’nci hafta mücadelesinde Karşıyaka, İzmir derbisinde konuk olduğu Bucaspor 1928’i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-kırmızılı takım 5’te 5 yaparak 24 puana ulaştı. Düşme hattındaki sarı-lacivertliler ise 8 puanda kaldı.

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