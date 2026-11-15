TFF 3. Lig: Bucaspor 1928: 1 - Karşıyaka: 2
Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'un 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Bucaspor 1928 21 mağlup etti.
Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup’un 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Bucaspor 1928 21 mağlup etti.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Ertugrul Kösterelioğlu, Yunus Yalçın, Mehmet Akif Doğrusöz
Bucaspor 1928: Muhammet Furkan, Dorukhan, Buğra, Hasancan (Berke dk. 57), Umut, Muzaffer, Ahmet Yusuf (Arda dk. 87), Muammer Kağan (Şehmus dk. 76), Aybars (Dora dk. 76), Oğuz, Mete
Teknik Direktör: Yasin Güleryüz
Karşıyaka: Burak, Efe Utku (Enes dk.46), Gökdeniz, Ensar, Erol, Mücahit, Mevlüt (Ömer Faruk dk. 76), Samet, Erhan, Tuğay (Emircan dk. 37), Eren Arda (Selim dk. 87)
Teknik Direktör: Zafer Uysal
Sarı kartlar: Hasancan Yıldız, Berke Örer (Bucaspor 1928), Samet Sargın, Erol Zöngür (Karşıyaka)
Goller: Erhan Öztürk (dk. 30), Ömer Faruk (dk. 82), Oğuz Taylan (dk. 62) (Bucaspor)
Kırmızı kart: Zafer Uysal (dk. 63) (Karşıyaka)
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