İzmir'de 41 yıllık öğretmene duygusal veda Minik öğrenciler öğretmenlerine gözyaşlarıyla veda etti

İzmir'de okul müdürü Recep Delice, 41 yıllık meslek hayatına son 7 yıldır görev yaptığı Sabiha Gökçen İlkokulunda öğrenci ve okul yönetiminin sürpriz töreniyle veda etti. Emekli öğretmen, meslektaşları ve öğrencileriyle tek tek vedalaşırken minik öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

İlk görev yeri Tunceli'nin ardından çeşitli il ve ilçelerde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Recep Delice (65), geçen günlerde emekli oldu. Evli ve 2 çocuk babası Delice, son 7 yıldır müdür olarak görev yaptığı Gaziemir Sabiha Gökçen İlkokulunda okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler tarafından düzenlenen sürpriz uğurlamayla meslek hayatına veda etti. Recep öğretmen, odasındayken kendisinin çağırılması üzerine her şeyden habersiz koridora çıktı. Orada meslektaşları tarafından çiçeklerle karşılanan Delice, duygusal anlar yaşadı. Alkışlar eşliğinde okul bahçesine inen Delice'ye okul yönetimi tarafından çiçek ve plaket taktim edildi. Törende, veda etmek için Recep öğretmene sarılıp duygusal anlar yaşayan bazı miniklerin ise ağladığı görüldü.

REKLAM

Emekli olduğu okuldan gönül rahatlığıyla ayrıldığını belirten Delice, "Gönlüm burada. Bu buluşmalar çok duygulu ve anlamlı buluşmalar. İyi ki bu okula gelmişim, iyi ki beraber görev yapmışız" dedi.