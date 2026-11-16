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        Karşıyaka'dan 5 maçlık galibiyet serisi

        Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta arka arkaya 5 maçını da kazanarak önemli bir galibiyet serisine imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Karşıyaka'dan 5 maçlık galibiyet serisi

        Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta arka arkaya 5 maçını da kazanarak önemli bir galibiyet serisine imza attı.

        Yeni sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk 4 haftada istenilen sonuçların alınamaması üzerine deneyimli teknik adamla yollarını ayırarak takımın başına Zafer Uysal'ı getirdi. Uysal yönetimindeki son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen yeşilkırmızılılar, üst üste 5 galibiyet alarak dikkat çekici bir seri yakaladı. Gelecek hafta Alanya 2021'i konuk edecek olan İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek bu seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

        Yeşilkırmızılılar, ilk kez playoff hattında

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        Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 4 maçta yalnızca 2 puan toplayan Karşıyaka, Zafer Uysal'ın göreve gelmesiyle birlikte önemli bir çıkış yakaladı. Uysal yönetiminde çıktığı 8 maçta 22 puan toplayan İzmir ekibi, 24 puana ulaşarak zirve yarışına ortak oldu. Bucaspor 1928 galibiyetiyle bu sezon ilk kez playoff hattına giren yeşilkırmızılılar, haftayı 5. sırada tamamladı. Karşıyaka, lider Etimesgut Spor'un ise 3 puan gerisinde yer alıyor.

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