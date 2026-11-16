Aliağa FK'nın yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalıp teknik direktörü Namet Ateş'le yollarını ayıran Aliağa Futbol, yeni çalıştırıcısını buldu. Sarı-siyahlılar tecrübeli teknik adam Erkan Sözeri ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Takımımız, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çarşamba günü Sebat Spor Kulübü’yle oynanacak karşılaşmaya yönelik çalışmalarına başladı" denildi.

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