Adnan Menderes Havalimanı'nda 'Art Port İzmir' sergisi

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı, Martı Galeri’den altı sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘Art Port İzmir’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 23 Kasım’a kadar havalimanının İç Hatlar Terminali’nde yer alan TAV Galeri’de ziyaret edilebilecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, ‘Her Yolculuk Bir İz, Her Sanat Eseri Yeni Bir Başlangıç’ temasıyla hazırlanan ‘Art Port İzmir’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Martı Galeri sanatçıları Aytül Güler, Emine İnci, Mehmet Akkaya, Mercan Görkem, Selman Brifkani ve Yasemin Savat’a ait otuz eserin yer aldığı sergi, figüratif ve soyut çalışmalardan doğa ve manzara yorumlarına uzanan farklı sanat anlayışlarını bir araya getiriyor. Eserlerde doğa, bellek, kültürel miras, dönüşüm ve insanın iç dünyası gibi temalar ele alınıyor.

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Sergiyle ilgili konuşan TAV Ege Genel Müdürü Candemir Akyıldız, “Art Port İzmir sergisine havalimanımızda ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yolcularımıza seyahatleri öncesinde resim sanatının farklı yorumlarını keşfedebilecekleri bir alan sunuyoruz. Sanatı yolculuklarının bir parçası haline getirerek daha keyifli bir havalimanı deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminali’ndeki TAV Galeri’de düzenlenen sergi 23 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.