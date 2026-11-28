AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’de altyapı ve üstyapı çalışmalarının hız kazanacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemde İzmir’in dört bir yanında şantiyeler göreceksiniz. İzmir’de biraz toz, biraz gürültü olacak ama sonunda kazanan İzmir olacak" dedi. Su tarifelerinde ilk 10 metreküp için yapılan indirime ve yeni yılda ulaşıma zam yapılmaması yönündeki karara da değinen Saygılı, vatandaşlardan çalışmalar sırasında yaşanabilecek geçici aksaklıklara sabır göstermelerini istedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, önceki dönem AK Parti İzmir milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı.

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"En büyük zenginliğimiz, beraberliğimiz"

Toplantıda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, teşkilatın birlik ve beraberliğinin önemine, vatandaşlarla kurulan gönül bağına ve İzmir’de hayata geçirilen hizmet çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teşkilat mensuplarına hitap eden Saygılı, AK Parti'nin en büyük gücünün aynı ideale ve hedefe inanan teşkilat ailesi olduğunu belirterek, "Bizim en büyük zenginliğimiz, bu salonda gördüğümüz birlik ve beraberliktir. Bizim en büyük gücümüz, aynı ideale gönül vermiş, aynı hedefe inanan, aynı heyecanla yol yürüyen büyük teşkilat ailemizdir" ifadelerini kullandı. Teşkilatın her kademesinde görev yapan üyelerin emeğinin önemli olduğunu vurgulayan Saygılı, bu hareketin merkezinde insanın, milletin ve gönül bağının bulunduğunu kaydetti.

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"Vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendireceğiz"

Siyaset anlayışlarının temelinde vatandaşlarla kurulan gönül bağının bulunduğunu ifade eden Saygılı, daha fazla haneye misafir olacaklarını, gençlerle, esnafla, emeklilerle, kadınlarla ve çocuklarla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. AK Parti iktidarları döneminde İzmir'e sağlık, eğitim, gençlik ve spor, konut, sanayi ve tarım alanlarında yatırımlar kazandırıldığını belirten Saygılı, TOKİ projeleriyle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, organize sanayi bölgeleriyle üretim ve istihdam alanlarının desteklendiğini ifade etti. Barajlar ve sulama tesisleriyle tarıma yönelik yatırımların da devam ettiğini aktaran Saygılı, hizmet anlayışlarında durmak olmadığını dile getirdi.

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"İzmir’de biraz toz, biraz gürültü olacak"

İzmir'de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetlere öncelik verdiklerini belirten Saygılı, yerel yönetimlerde başlayan yeni hizmet dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Su faturalarında ilk 10 metreküp kullanım için indirime gidildiğini hatırlatan Saygılı, alınan kararla İzmir'in büyükşehirler arasında en uygun su tarifesine sahip şehirlerden biri haline getirildiğini söyledi. Saygılı, yeni yılda ulaşıma zam yapılmaması yönünde de karar alındığını ifade etti. Kent genelinde başta yol çalışmaları olmak üzere altyapı ve üstyapı yatırımlarının hızlandırıldığını kaydeden Saygılı, önümüzdeki dönemde İzmir'in birçok noktasında çalışmaların yürütüleceğini belirtti. Çalışmalar nedeniyle vatandaşların günlük yaşamında geçici aksaklıklar yaşanabileceğini ifade eden Saygılı, İzmirlilerden sabır ve anlayış beklediklerini dile getirdi. Saygılı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

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"İzmirli hemşehrilerimizden şimdiden küçük bir özür dileyeceğiz. Çünkü önümüzdeki dönemde İzmir'in dört bir yanında şantiyeler göreceksiniz. Bir bakacaksınız sokağınızda çalışma var, bir bakacaksınız yolunuzda ekiplerimiz var. Hatta belki komşunuzdan önce belediyenin çalışma ekipleriyle karşılaşacaksınız. Elbette bu çalışmalar sırasında zaman zaman sıkıntılar yaşanacak, trafikte biraz sabır gerekecek. Ama hemşehrilerimizden ricamız, bu geçici zorluklara biraz tahammül göstermeleri. Çünkü güzel hizmetlerin de bazen küçük bir zahmeti oluyor. Bugün biraz sabredeceğiz ki yarın daha rahat yollarımız, daha güçlü altyapımız olsun. Kısacası İzmir'de biraz toz, biraz gürültü olacak ama sonunda kazanan İzmir olacak."

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"Tek gayemiz İzmir’e hizmet etmek"

İzmir'e yönelik hizmet çalışmalarında Ankara'daki destek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çalışmaları ve teşkilatın sahadaki gayretine değinen Saygılı, ortak hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Saygılı, "Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'ın ve milletvekillerimizin Ankara'daki güçlü destekleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın çalışmaları ve teşkilatımızın sahadaki gayretiyle İzmir için ortak bir hizmet anlayışı ortaya koyuyoruz. Bizim tek bir gayemiz var: İzmir'e hizmet etmek, İzmir'e eser kazandırmak, İzmirli hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Ve biz bu yolda çalışmaya başladık" diye konuştu.

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Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına teşekkür eden Saygılı, birlik ve beraberlik içerisinde İzmir için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.