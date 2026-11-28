AK Parti İzmir İl Başkanlığınca, kentte yürütülen çalışmaların, planlanan yatırımların ve teşkilat faaliyetlerinin ele alındığı İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Partinin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanların, milletvekillerinin ve teşkilatın desteğini gördüğünü belirten Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kendisini arayarak İzmir'in projeleri üzerinde çalıştıklarını aktardığını ifade etti.

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Tugay, "Önümüzdeki hafta projeleri son kez gözden geçirmek üzere bir heyetin daha İzmir'e geleceğini belirterek, 'Ardından İzmir'in ihtiyaç duyduğu ve sizin talep ettiğiniz çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz' dedi. Sesindeki samimiyet ve kararlılık beni gerçekten duygulandırdı." dedi.

Siyaseti ülkesine ve milletine hizmet etmek için tercih ettiğini dile getiren Tugay, gençlerin girişimlerinin ve yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir'deki istihdam olanaklarını artırmak için Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüklerini anlatan Tugay, "İlçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve devletimizle sorunları çözebilecek gücümüz var. Yeter ki sorunları görelim, duyalım, anlayalım ve gereğini yapalım." diye konuştu.

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- "İzmir'in dört bir yanında şantiyeler göreceksiniz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da teşkilatın birlik ve beraberliğinin önemine değinerek vatandaşlarla kurdukları bağı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Su tarifelerinde indirime gidildiğini ve ulaşımda yeni yılda zam yapılmaması yönünde karar alındığını aktaran Saygılı, yol, altyapı ve üstyapı çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti.

Saygılı, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde İzmir'in dört bir yanında şantiyeler göreceksiniz. Bugün biraz sabredeceğiz ki yarın daha rahat yollarımız, daha güçlü altyapımız olsun. İzmir'de biraz toz, biraz gürültü olacak ama sonunda kazanan İzmir olacak."

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Toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ve teşkilat mensupları katıldı.