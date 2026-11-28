TFF 2. Lig: Aliağa FK: 3 - GMG Kastamonuspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Aliağa FK, sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 30 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Aliağa FK, sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 30 mağlup etti.
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Melih Tan, Alp Osman Karaosmanoğlu
Aliağaspor FK: Halil Yeral, Birkan Yılmaz, Caner Cavlan, Necati Özdemir, Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Metin Arslan (Batuhan Artarslan dk. 81), Okan Derici (Altar Han Hidayetoğlu dk. 81), Hamza Gür (Tahir Babaoğlu dk. 71), Muammer Sarıkaya, Furkan Yöntem (Yiğit Bayındır dk. 68), Mustafa Yıldırım (Berkay Topdemir dk. 81)
GMG Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Emir Açıkgöz, Serdar Avkaroğlu, Gökmen Özince, Erdem Reis, Ahmet Yazar (Oğuz Duman dk. 46), Necati Bilgiç (Ögeday Hadi· Uyanık dk. 89), Kerim Temizkan, Mert Çalışkan, Niyazi Kılıç (Yasin Hızar dk. 89), Ahmethan Köse
Goller: Hamza Gür (dk. 32), Okan Derici (dk. 62), Altar Han Hidayetoğlu (dk. 88) (Aliağa FK)
Sarı kartlar: Kerim Temizkan (GMG Kastamonuspor)
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