Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 9'uncu dakikada Fatih Deniz, 52'de Berk Zerenman ile 57'nci dakikada Uğur Aygören'in golleriyle kazandı. Bucaspor 1928 bu sonuçla 8 puanla düşme potasından çıkamazken, Bigaspor ise puanını 26 yaparak play-off yarışını sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.