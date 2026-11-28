AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentte hayata geçirilmesi planlanan projeler ve yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmeye değinen Tugay, İzmir’in ihtiyaçlarının ele alındığını belirterek, "Geceleri bile birileri İzmir’i düşünüyor, İzmir için çalışıyor" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, önceki dönem AK Parti İzmir milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı.

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Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine duyduğu güveni ve teşkilatın desteğini her geçen gün daha fazla hissettiğini ifade etti. Görevinin başında büyük bir iç huzuruyla bulunduğunu belirten Tugay, İzmir’in projelerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cuma’yı cumartesiye bağlayan gece saat 22.30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın kendisini aradığını anlatan Tugay, Karayolları, Altyapı ve TCDD genel müdürleriyle İzmir’in projelerinin birkaç saattir değerlendirildiğini söyledi.

Önümüzdeki hafta projeleri son kez gözden geçirmek üzere yeni bir heyetin İzmir’e geleceğinin kendisine iletildiğini aktaran Tugay, Bakanın, "Ardından İzmir’in ihtiyaç duyduğu ve sizin talep ettiğiniz çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz" dediğini kaydetti. Bakanın sesindeki samimiyet ve kararlılığın kendisini duygulandırdığını dile getiren Tugay, İstanbul’dan yeni gelmiş olmalarına rağmen yetkililerin yorgunluklarına aldırmadan İzmir’in projelerini konuştuğunu belirterek, "Geceleri bile birileri İzmir’i düşünüyor, İzmir için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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"Siyaseti ülkeme hizmet etmek için seçtim"

Siyaseti bir hizmet aracı olarak gördüğünü belirten Başkan Tugay, mesleği olan plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlığını bir kenara bırakarak Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevine yöneldiğini söyledi. Bir öğretmenin çocuğu olarak ülkesine, vatanına ve milletine hizmet etmeyi görev bildiğini ifade eden Tugay, "Hayatım boyunca yalnızca kendim için çalışan biri olmak istemedim. Siyaseti de başkalarının yokluğuna, yoksulluğuna kayıtsız kalmamak ve ülkeme hizmet etmek için seçtim. AK Parti ailesine katıldığım için mutluyum. Bu partinin gücünü milletten aldığına inanıyorum. Ben ne yaptığımdan emin bir insanım ve bir şeye karar verdim, onun arkasında sonuna kadar duracağım" diye konuştu.

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"Gençlerin sorunlarına çözüm üretmeliyiz"

İzmir’de halkın ihtiyaçlarına odaklanan yeni bir dönemin başında olduklarını dile getiren Tugay, gençlerin sorunlarının çözümü ve istihdam imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Bir kamuoyu araştırmasında gençlerin AK Parti’ye desteğinin arttığını gördüğünü belirten Tugay, gençlerin Türkiye’nin geleceğinde daha iyi günler yaşamak için AK Parti’nin çalışacağına ve başarılı olacağına inandıklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile İzmir’de istihdam imkanlarının artırılması konusunda görüştüklerini aktaran Tugay, gençlerin yalnızca devlet veya belediyelerde iş aramak yerine kendi girişimlerini ve yatırımlarını hayata geçirmelerinin de desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Çiftçi ailelerin çocuklarının tarımla ilgilenmesinin teşvik edilmesi gerektiğini de belirten Tugay, ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve devletin iş birliğiyle sorunların çözülebileceğini kaydetti.

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"İzmir’i de Türkiye’yi de kazanacağımıza inanıyorum"

Sorunların çözümü için öncelikle vatandaşların ihtiyaçlarının görülmesi, duyulması ve anlaşılması gerektiğini vurgulayan Tugay, inançlarını koruyarak geleceğin sorunlarına çözüm üretmeleri halinde İzmir ve Türkiye için başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi. Tugay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Kendinize inanın, ben kendime inanıyorum. Hep birlikte önce Allah’a, sonra milletimize ve Recep Tayyip Erdoğan’a mahcup olmayacağız. Bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz."