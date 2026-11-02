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        AK Parti'li Saygılı'dan "Terörsüz Türkiye" değerlendirmesi

        AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Terörsüz Türkiye" hedefinin devletin güvenliğinden, milletin birliğinden, şehitlerin emanetinden ve ülkenin temel değerlerinden taviz vermeden kalıcı huzuru tesis etme iradesi olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:17 Güncelleme:
        AK Parti'li Saygılı'dan "Terörsüz Türkiye" değerlendirmesi

        AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Terörsüz Türkiye" hedefinin devletin güvenliğinden, milletin birliğinden, şehitlerin emanetinden ve ülkenin temel değerlerinden taviz vermeden kalıcı huzuru tesis etme iradesi olduğunu ifade etti.

        Saygılı, yazılı açıklamasında Sipki Aşireti Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Terörsüz Türkiye; Milli Birlik, Beraberlik" programında dernek üyeleri ve davetlilerle bir araya geldiğini belirtti.

        Aynı sofrada buluşmanın birlik ve kardeşlik açısından taşıdığı önemi dile getiren Saygılı, aynı acıda hüzünlenmenin, sevinçte buluşabilmenin farklılıkları zenginliğe dönüştürdüğünü kaydetti.

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        Saygılı, şunları ifade etti:

        "Bizim arzumuz şudur, bu ülkede artık anneler evlatlarının yolunu endişeyle gözlemesin. Hiçbir aile terör nedeniyle acı yaşamasın. Hiçbir gencimizin geleceği şiddetin ve çatışmanın gölgesinde kalmasın. Terörsüz Türkiye hedefi, devletimizin güvenliğinden, milletimizin birliğinden, şehitlerimizin emanetinden ve ülkemizin temel değerlerinden taviz vermeden, kalıcı huzuru tesis etme iradesidir. İnanıyorum ki terörün gündemimizden tamamen çıktığı, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlendiği bir Türkiye'de İzmir de ekonomik ve sosyal potansiyelini çok daha ileriye taşıyacaktır."

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