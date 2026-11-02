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        Kedinin midesinden 40 santimlik toka çıktı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Seyrek Hayvan Hastanesi'nde veteriner hekimler, sıra dışı vakalara müdahale ederek can dostların yaşamını kurtarıyor. Bir kedinin midesinden ipiyle birlikte yaklaşık 40 santimetrelik kadın tokası, başka bir kedinin bağırsaklarından kayısı çekirdeği çıkarıldı. Misina yutan bir karabatağın da tedavi edildiği hastanede, her gün yaklaşık 10 ortopedi ameliyatı gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Kedinin midesinden 40 santimlik toka çıktı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Seyrek Hayvan Hastanesi'nde veteriner hekimler, sıra dışı vakalara müdahale ederek can dostların yaşamını kurtarıyor. Bir kedinin midesinden ipiyle birlikte yaklaşık 40 santimetrelik kadın tokası, başka bir kedinin bağırsaklarından kayısı çekirdeği çıkarıldı. Misina yutan bir karabatağın da tedavi edildiği hastanede, her gün yaklaşık 10 ortopedi ameliyatı gerçekleştiriliyor.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Seyrek Hayvan Hastanesi'nde, kedi ve köpeklerden yaban hayatı canlılarına kadar pek çok hayvanın tedavi ve ameliyatları gerçekleştiriliyor. Yılın 365 günü, 7 gün 24 saat hizmet veren hastanede, üç vardiya halinde çalışan veteriner hekimler her gün onlarca cerrahi müdahalede bulunuyor. Hastane, sahipsiz hayvanlara hizmet verirken sahipli kedi ve köpeklerin kısırlaştırma operasyonlarını da randevu sistemiyle gerçekleştiriyor.

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        Her gün onlarca ameliyat yapılıyor

        Veteriner Hekim Oğuz Emre Özlülerden, hayvan ambulansıyla hastaneye getirilen ve ameliyat ya da ileri görüntülemeye ihtiyaç duyan hayvanların önce muayene edildiğini, ardından gerekli tetkiklerin yapıldığını belirtti. Kırık, çıkık ve yabancı cisim vakalarında cerrahi müdahalede bulunduklarını söyleyen Özlülerden, "Sadece ortopedi alanında günde yaklaşık 10 ameliyat gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında farklı cerrahi müdahalelerimiz de var" dedi. Ameliyat sonrası bakımları diğer bakımevlerinde sürdürülen hayvanlardan tedavisi tamamlananlar kısırlaştırılıyor. Kediler alındıkları yere bırakılırken sahipsiz köpeklerin sahiplendirilerek sıcak yuvalara kavuşması hedefleniyor.

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        Toka, kayısı çekirdeği çıkarıldı

        Veteriner Hekim Oğuz Emre Özlülerden, hastanede kırık ve çıkık ameliyatlarının yanında sıra dışı vakalara da müdahale ettiklerini söyledi. Bu vakalardan birinin, midesinden ipiyle birlikte yaklaşık 40 santimetrelik kadın tokası çıkarılan bir kedi olduğunu belirten Özlülerden, "Muhtemelen duyarlı bir vatandaşımızın eve aldığı bir kediydi. Tokayı yutmuş olabileceğini düşünüyoruz. Cerrahi müdahaleyle midesinden çıkardık" dedi.

        Başka bir kedinin bağırsaklarından kayısı çekirdeği çıkarıldığını, mesanesinde büyük bir taş tespit edilen kedinin de ameliyat edildiğini anlatan Özlülerden, "Röntgen incelemesinde mesanesinde oldukça büyük bir taş olduğunu belirledik ve cerrahi müdahaleyle çıkardık. Bu tür durumlar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Erken müdahale çok önemli" diye konuştu.

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        Karabataktan kedilere farklı vakalara müdahale

        Hastanede yaban hayatı canlılarının da tedavi edildiğini belirten Özlülerden, balıkla birlikte misina yutan bir karabatağın midesinden iki misina ucu çıkardıklarını anlattı. Özlülerden, bir kedinin ön bacağındaki ateşli silah yaralanmasına müdahale ederek kurşunu çıkardıklarını, diyafram fıtığı bulunan kedilerin de ameliyat edildiğini söyledi.

        "Doğayı birlikte paylaşıyoruz"

        Veteriner hekimlik mesleğini, canlılara yardım etmek için seçtiklerini belirten Özlülerden, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı olarak hayvanların yaralarını sarmaya, imkanlarımızı artırarak onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu dünyayı paylaştığımız kedi, köpek gibi pek çok canlı dostumuz var. Onların refahını ve yaşam standartlarını yükseltmeliyiz. Doğayı birlikte paylaştığımızı unutmamalı, birlikte yaşamaya devam etmeliyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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