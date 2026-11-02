ABD'de dünya üçüncülüğü elde etti, İzmir'in gururu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli güreşçisi İbrahim Özdemir, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 72 kiloda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Başarılı sporcu, kariyer yolculuğu ve gelecek hedeflerine ilişkin, "Daha iyi olacağım. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazanmak istiyorum" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 72 kiloda bronz madalya kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli güreşçisi İbrahim Özdemir, başarılarla dolu kariyer yolculuğunu, hedeflerini ve hayallerini anlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, İzmirli sporcuların olimpiyatlarda daha fazla yer alması gerektiği yönündeki vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özdemir, güreşte yeni başarılara imza atmaya devam edeceğini söyledi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş antrenörleri Bahadır Karamanlı ve Şaban Karataş da Özdemir’den büyük beklentileri olduğunu belirterek sporcunun sahip olduğu potansiyele dikkat çekti.

"Hedefim her zaman şampiyon olmak"

ABD’ye şampiyon olmak amacıyla gittiğini aktaran Özdemir, Las Vegas’ta kazanılan madalya hakkında şunları söyledi:

"Zorlu rakiplerle karşılaştık. Hedefimiz hiçbir zaman üçüncü olmak olmadı. Şampiyon olmaya gitmiştim. Bazı hatalar dolayısıyla üçüncü olduk. İnşallah daha iyi olacağım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum."

"İzmir’de bana aile gibi davrandılar"

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Güreşe 10 yaşındayken Samsun’da başladığını belirten ve İzmir’e transfer sürecine değinen Özdemir, "Burada bana aile gibi davrandılar. Hiç yabancılık çekmedim. Her zaman destek oldular. İlerleyen dönemlerde A Milli Takım kadrosunda yer almak istiyorum. Avrupa, dünya şampiyonlukları, olimpiyat şampiyonlukları almak istiyorum. U23’te daha iki senem var. İnşallah daha erken yaşlarda büyükler seviyesine çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenörler mutlu, hedefler büyük

Güreş antrenörü Bahadır Karamanlı ise yoğun bir çalışma temposuyla ilerlediklerini dile getirerek, "Güreş ağır, sancılı bir spor. Biz ondan birincilik bekliyorduk ama bu üçüncülük de nazar boncuğumuz olsun. Bundan sonraki hedefimiz, U23 kategorisinde şampiyonluk kazanması. Genç yaşta A Milli Takım’a girerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılar elde etmesini, ardından olimpiyatlarda mücadele etmesini istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Kendisinde bu potansiyel var" dedi.

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Güreş antrenörü Şaban Karataş da altyapıdan yetiştirdikleri sporculara dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar çok sayıda sporcu yetiştirdik. İbrahim Özdemir ile en büyük mutluluklarımızdan birini yaşadık. Altyapımızdan daha fazla İbrahim Özdemir yetiştirmek istiyoruz. Kulübümüz, yıllardır verdiğimiz emeği görüyor ve bize en iyi şekilde destek oluyor. Bundan sonra da yeni başarılar geleceğine inanıyoruz."

Yarı finalde Asya şampiyonuna kaybetti

İbrahim Özdemir, bronz madalya karşılaşmasında Azerbaycanlı Farid Elçin Khalilov’u 100 teknik üstünlükle mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Şampiyonaya etkili bir başlangıç yapan milli güreşçi, ilk turda Çinli Zhangye Han’ı 80 teknik üstünlükle yendi. İkinci turda Hintli Sourav Rana karşısında 70 öndeyken rakibini tuşla mağlup eden Özdemir, çeyrek finalde ABD’li Brett Barry Back’i 90 teknik üstünlükle geçerek yarı finale yükseldi.

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Yarı finalde Asya şampiyonu Kazakistanlı Yusuf Ashrapov’a mağlup olan Özdemir, bronz madalya mücadelesinde elde ettiği galibiyetle şampiyonayı dünya üçüncüsü olarak tamamladı.