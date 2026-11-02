Yaşar Üniversitesinin 9 akademisyeni dünya listesinde

ABD'deki Stanford Üniversitesi tarafından her yıl hazırlanan "Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları" listesi Ekim 2026'da açıklandı. Listede, Yaşar Üniversitesinden 9 akademisyen yer aldı. Bilim insanlarının yayın ve atıf sayıları başta olmak üzere bilimsel etkilerinin değerlendirildiği listede yer alan akademisyenler, uluslararası ölçekte başarılarıyla dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi'nden Dr. John Ioannidis'in liderliğinde çalışan özel bir araştırma ekibinin her yıl hazırladığı "Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları" listesi, dünyadaki bilim insanları arasında yüzde 2'lik dilime giren akademisyenlerden oluşuyor. Çalışmada, Scopus veritabanındaki veriler kullanılarak en önemli araştırma etkisine sahip akademisyenler belirlendi.

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Türkiye'den 1776 kişinin girdiği listeye Yaşar Üniversitesi'nden Lojistik Yönetimi Bölümü'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Türker Özmen, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nden Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Türkan, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren, Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Dr. Sina Abbasi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilvin Taşkın Yeşilova, rahmetle andığımız Prof. Dr. Fatih Taşgetiren ve Mimarlık Bölümü'nden Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel girdi.

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Başarı büyüyor

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller akademisyenlerin bu başarısı hakkında şunları söyledi: "Yaşar Üniversitesi olarak geçen sene 8 akademisyenimizle bu listede yer almıştık, bu sene 9 akademisyenle yer alıyoruz. Çok mutluyuz. Özellikle az sayıda etkin akademisyenle çalışan bir üniversiteden bu kadar sayıda saygın bilim insanımızın olması bizi önce yüreklendiriyor, sonra çok gurur veriyor. Bu yılki listede, aramızdan ayrılan değerli hocamız Prof. Dr. Fatih Taşgetiren'in de yer alması, onun bilime bıraktığı kalıcı mirasın en güzel göstergesidir. Kendisini rahmetle anıyoruz. Hedefimiz bu sayıyı 10'un üzerine çıkarmak."

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İndekslerde ilk sırada

Operasyon yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yeşil lojistik, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, endüstri 4.0, çok kriterli karar verme yöntemleri gibi alanlarda çalışmalarını sürdüren Lojistik Yönetimi Bölümü'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, son beş yıllık sıralama incelendiğinde "ABCD Journal Quality List", "Scimago Journal Ranks", "HCERES" ve "Handelsblatt" indekslerinde, Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan araştırmacılar arasında ilk sırada yer almıştı. Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi Topluluğu (IEOM) tarafından "Lojistik Dalında Yılın En Seçkin Profesörü" ödülüne layık görülen Prof. Dr. Kazançoğlu, bilimde kaliteyi ve yeniliği teşvik etmek amacını taşıyan Hollanda Araştırma Konseyi'nin (NWO) "Döngüsel Ekonomi Komitesi"nde yer alıyor.

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Enerjide saygın bilim insanı

Enerji alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin sayılı bilim insanları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı'nın çalışmaları ise enerji, ekserji, eksergoekonomik ve eksergoçevresel yöntemlerinin analizi ve uygulaması ve güneş enerjisi destekli sistemlerinin performans değerlendirmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Prof. Dr. Hepbaşlı, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de hakemlik, editörlük gibi görevler üstleniyor.

AB projeleri yürütüyor

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Türker Özmen ise kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, iş etiği, çevre yönetimi, girişimcilik, sosyal girişimcilik ve örgütler arası ilişkiler gibi konularda çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. Özmen'in yürütücü olarak yer aldığı Avrupa Birliği ve kurumsal iş birliği projelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını, bildirisi, makalesi, kitabı ve kitap bölümü de bulunuyor.

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Uzayda bitki çalışmaları

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Türkan ise başta kuraklık ve tuzluluk streslerine karşı bitkilerin vermiş olduğu fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler yanıtlar üzerinde olmak üzere, bitki biyolojisi ve moleküler biyolojisi konularında bilimsel çalışmalar yapıyor. Bu alanda yapmış olduğu çok sayıda üstün nitelikli çalışmayı dünyaca ünlü dergilerde yayınlamış olan ve çok sayıda atıfı bulunan Prof. Dr. Türkan 2020 yılında TÜBİTAK Temel Bilimler Bilim Ödülü'nü almaya hak kazandı. Prof. Dr. Türkan'ın da yer aldığı üç kişilik ekibin tasarlamış olduğu EXTREMOPHYTE isimli deney, Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilmişti.

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Lojistikte optimizasyon çalışmaları

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren'in çalışma alanları arasında; otomatik depolama sistemleri, tesis yerleşim problemleri, tedarik zinciri, lojistik, benzetim, benzetime bağlı optimizasyon, rassal modelleme konuları yer alıyor. Doktorasını tamamladığı Louisville Üniversitesi'nde 20112012 yılları arasında doktora sonrası çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Ekren, ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan savunma devlet kurumunun en büyük deposunda, benzetime bağlı bir performans iyileştirme çalışması yürüttü.

Sürdürülebilir lojistik üzerine çalışıyor

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Listeye ilk kez giren Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Dr. Sina Abbasi ise sürdürülebilir tedarik zinciri ağ tasarımı, kapalı döngü ve tersine lojistik, karbon salımını dikkate alan lojistik planlama ve kriz dönemlerinde dayanıklı tedarik zincirleri konularında çalışıyor.

Yeşil finansta uzman

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilvin Taşkın Yeşilova, finansal piyasalar, sürdürülebilirlik, enerji ekonomisi ve yeşil finans alanındaki çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkan akademisyenler arasında yer alıyor. Özellikle temiz enerji yatırımları, yapay zekâ tabanlı finansal yenilikler ve çevresel politikaların ekonomik etkileri üzerine yaptığı araştırmalar hem akademiye hem de politika yapıcılara yol gösterici nitelik taşıyor.

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Saygıyla ve rahmetle anıyoruz

Aramızdan ayrılan Prof. Dr. Fatih Taşgetiren, bilime kazandırdığı eserlerle bu yıl da listede yer aldı. Çizelgeleme problemleri, akış tipi çizelgeleme, metasezgisel ve evrimsel algoritmalar ile enerji verimli üretim planlama alanlarındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Taşgetiren'in geliştirdiği yöntemler, yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği literatüründe yaygın olarak kullanılmaya ve atıf almaya devam ediyor. Yaşar Üniversitesi ailesi olarak değerli hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Çok sayıda ödül aldı

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel ise mimarlık kuram ve eleştiri alanında modern mimarlığın kültürlerarası tarihçesi, mekankültür, mekantoplumsal cinsiyet, göç ve yerinden edilmemekan ilişkisi ve tasarım eğitimi konuları üzerinde çalışıyor. Araştırmaları için birçok hibe ve ödül alan Gürel'in makaleleri Journal of Architectural Education, Journal of Architecture, Journal of the Society of Architectural Historians, Gender, Place and Culture, Journal of Design History ve Journal of Architectural and Planning Research gibi alanında önemli pek çok dergide yayımlandı.