Aliağalı kadın muhtarlardan hayat kurtaran çağrı
İzmir'in Aliağa ilçesinde kadın mahalle muhtarları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla videolu çağrıda bulundu.
İzmir'in Aliağa ilçesinde kadın mahalle muhtarları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla videolu çağrıda bulundu.
Aliağa Muhtarlar Derneği ve Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik’in öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yapıldı. Kadın sağlığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışma ile tüm kadınlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu.
Kadın muhtarlar, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajıyla farkındalığın önemini bir kez daha hatırlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.