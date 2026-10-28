Aliağalı kadın muhtarlardan hayat kurtaran çağrı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kadın mahalle muhtarları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla videolu çağrıda bulundu.

Aliağa Muhtarlar Derneği ve Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik’in öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yapıldı. Kadın sağlığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışma ile tüm kadınlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Kadın muhtarlar, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajıyla farkındalığın önemini bir kez daha hatırlattı.