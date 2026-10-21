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        Altay deplasmanda seri istiyor

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde aldığı 4-1'lik Eskişehirspor mağlubiyetinin yaralarını deplasmanda Balıkesirspor'u yenerek sarmak isteyen Altay, kazanarak dış sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Son 2 deplasman mücadelesinde Bucaspor 1928'i 2-1, Uşakspor'u 1-0 dize getiren siyah-beyazlılar, dişli rakibi Balıkesirspor karşısında seriyi sürdürmek istiyor. Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldığı İzmir derbisiyle birlikte misafir olduğu 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Altay, deplasmanlardaki namağlup ünvanını korumaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Altay deplasmanda seri istiyor

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde aldığı 4-1'lik Eskişehirspor mağlubiyetinin yaralarını deplasmanda Balıkesirspor'u yenerek sarmak isteyen Altay, kazanarak dış sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Son 2 deplasman mücadelesinde Bucaspor 1928'i 2-1, Uşakspor'u 1-0 dize getiren siyah-beyazlılar, dişli rakibi Balıkesirspor karşısında seriyi sürdürmek istiyor. Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldığı İzmir derbisiyle birlikte misafir olduğu 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Altay, deplasmanlardaki namağlup ünvanını korumaya çalışacak.

        Siyah-beyazlılar, ilk 3 iç saha maçını farklı statlarda oynayıp bu periyotta 9 puan toplayan Balıkesirspor'un serisini kendi stadına döneceği randevuda sonlandırmanın planlarını yapıyor. Uşakspor deplasmanında maçtan sonra gördüğü kırmızı kart cezasını Eskişehirspor randevusunda tamamlayan santrfor Onur Yıldız, bu hafta ilk 11'e dönecek. Kırmızı kart cezası devam eden ön libero İsa Toygar Ekinci kadroda yer almayacak. Tedavileri süren sol kanat Caner Baycan ve stoper Arif Yanarlı'nın yanı sıra Eskişehirspor karşılaşmasında sakatlanan sağ bek Anıl'ın durumları belirsizliğini koruyor.

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        FOTOĞRAFLI

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