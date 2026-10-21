EGİAD, İzmir'in istihdam raporunu kamuoyuyla paylaştı Araştırma İzmir'de genç işsizlik oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koydu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), hazırladığı think tank raporunda İzmir'deki 15 ila 24 yaş grubundaki genç işsizlik oranının yüzde 21,3 ile Türkiye ortalamasının 5,3 puan üzerinde yer aldığını bildirdi.

Dernek merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında, dijitalleşme, yapay zekâ ve yeşil dönüşümün işgücü piyasası üzerindeki etkileri ele alındı. Toplantıya EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Sayan ile raporun yazarları Ege Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Elif Tunalı Çalışkan ve Doç. Dr. Gülçin Gürel Günal konuşmacı olarak katıldı.

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"Yalnızca gündemi takip eden değil, gündem oluşturan bir iş dünyası anlayışını temsil ediyoruz"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, EGİAD’ın 35 yılı aşan kurumsal yolculuğunda bilgi ve veri üreten, kamuoyuna yön veren ve karar alma süreçlerine katkı sunan bir iş dünyası örgütü olma misyonunu sürdürdüğünü vurguladı.

EGİAD’ın 1990 yılında 47 genç iş insanının ortak idealiyle kurulduğunu hatırlatan Özhelvacı, bugün 900’ün üzerinde üyesi, yaklaşık 3 bin 500 şirketi ve 200 bin kişilik istihdam gücüyle önemli bir ekonomik ve toplumsal etki alanına ulaştığını belirtti.

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EGİAD’ın yalnızca ekonomik büyüklüğüyle değil, düşünce üretme ve çözüm geliştirme kapasitesiyle de değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özhelvacı, şunları söyledi: "EGİAD’ı aynı zamanda bir liderlik okulu, bir düşünce platformu ve toplumsal dönüşümün önemli aktörlerinden biri olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki genç iş insanlarının sorumluluğu yalnızca kendi şirketlerini büyütmek değildir. İçinde yaşadıkları kentin sorunlarını anlamak, geleceğin risklerini öngörmek, yeni fırsatları ortaya çıkarmak ve çözümün bir parçası olmak da bu sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır."

EGİAD Think Tank çalışmalarının bilimsel araştırmalara ve veriye dayalı politika önerilerine odaklandığını belirten Özhelvacı, "EGİAD olarak yalnızca gündemi takip eden değil, gündem oluşturan; sorunları dile getirmekle yetinmeyip çözüm önerileri ortaya koyan bir iş dünyası anlayışını temsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Yaratıcı yıkım, yeni sektörler, yeni beceriler ve yeni fırsatlar demektir"

Dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü EGİAD’ın 18. Yönetim Dönemi’nin stratejik merkezine yerleştirdiklerini belirten Özhelvacı, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin iş modellerini, üretim süreçlerini ve rekabet şartlarını köklü biçimde değiştirdiğine dikkat çekti. İktisatçı Joseph Schumpeter’in ortaya koyduğu yaratıcı yıkım kavramının, yapay zekânın yaygınlaşmasıyla yeniden önem kazandığını ifade eden Özhelvacı, 2025 Nobel Ekonomi Ödülü’nün yenilikçiliğe dayalı ekonomik büyüme alanındaki çalışmaları nedeniyle Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt’e verilmesinin de bu yaklaşımın güncelliğini ortaya koyduğunu söyledi.

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EGİAD olarak yaratıcı yıkım kavramını Türkiye gündemine ilk kez taşıyan kurum olduklarını dile getiren Özhelvacı, kavramı İzmir özelinde bilimsel verilerle inceleyen ve somut politika önerileri geliştiren bir araştırmayla ele aldıklarını belirtti. Özhelvacı, dönüşümün yalnızca riskler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Yaratıcı yıkım, yalnızca ortadan kalkan işler ve meslekler demek değildir. Aynı zamanda yeni sektörler, yeni beceriler, yeni girişimler ve yeni fırsatlar demektir. Bugün asıl mesele, bu değişime ne kadar hazırlıklı olduğumuzdur. Çünkü artık şirketler arasındaki rekabet, sermaye ve teknoloji kadar, insan kaynağının niteliği ve yeni becerilere uyum sağlama kapasitesi üzerinden şekilleniyor."

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"İzmir'de uyum sorunu var"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, kentin geleceği için sürdürülebilir bir dönüşüm ekosistemine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Yaratıcı yıkım, yalnızca ortadan kalkan işler demek değildir. Aynı zamanda yeni sektörler ve yeni fırsatlar demektir. İzmir'de genel bir beceri yetersizliğinden çok, uyum sorunu var" dedi.

Katılımcılar raporu değerlendirdi

Raporun sonuçlarını değerlendiren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Sayan ise Türkiye'nin yaratıcı yıkım tartışmalarında daha fazla gecikmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bugün tartışmamız gereken konular, önümüzdeki on yılları etkileyecek sorunlar. Dünyada bu tartışmalar yoğun biçimde yürütülürken Türkiye'nin bu sürece katılması gerekiyor" diye konuştu.

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Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Tunalı Çalışkan da teknolojiye yatırım yapılırken insan kaynağının da dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Diploma artık iş hayatına giriş için bir anahtar ancak tek başına yeterli değil. Sürekli değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek yeni becerilere sahip olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Raporun yazarlarından Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Gürel Günal ise İzmir'de gençlerin çalışma isteğinin yüksek olduğunu belirterek, "İzmir'de gençlerin çalışma hayatına katılma motivasyonu yüksek. Ancak genç işsizliğinin Türkiye ortalamasının üzerinde olması, işgücü piyasasında becerilerle istihdam olanakları arasında bir uyumsuzluk bulunduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Ankara ve İzmir'de temaslar gerçekleştirilecek

Araştırmanın önerilerini ulusal ve yerel düzeyde karar vericilerin gündemine taşıyacaklarını belirten EGİAD Başkanı Özhelvacı, 3 ve 4 Kasım günleri Ankara'da Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıklar ve siyasi partiler düzeyinde görüşmeler gerçekleştireceklerini, ayrıca 10 Kasım öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini kaydetti. Özhelvacı, raporun verilerini İzmir'deki yerel yönetimler ve meslek kuruluşlarıyla da paylaşacaklarını sözlerine ekledi.