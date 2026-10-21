İzmir'de üretilen elektrikli hafif ticari araç trafiğe çıktı

Batarya paketi, güç elektroniği üniteleri, araç kontrol ünitesi ve yazılım uygulamaları şirket bünyesinde geliştirilen aracın şehir içi lojistik, kargo taşımacılığı ve belediye hizmetlerinde kullanılması hedefleniyor.

Törende Karluna İcra Kurulu Başkanı Mert Karabağlı, aracın anahtarlarını İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ile İzmir Tekeli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yenerer'e takdim etti.

İAOSB'den yapılan açıklamaya göre, şirketin AR-GE ve Ön Seri Üretim Fabrikası'nda gerçekleştirilen törende, Türk mühendisler tarafından geliştirilen L7e sınıfındaki "Karluna Pratik" adlı aracın test ve belgelendirme süreçlerinin tamamlandığı belirtildi.

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