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        İzmir'de üretilen elektrikli hafif ticari araç trafiğe çıktı

        İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) faaliyet gösteren Karluna Mühendislik tarafından üretilen yüzde 100 elektrikli hafif ticari araç "Karluna Pratik"in ilk teslimatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:20 Güncelleme:
        İzmir'de üretilen elektrikli hafif ticari araç trafiğe çıktı

        İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) faaliyet gösteren Karluna Mühendislik tarafından üretilen yüzde 100 elektrikli hafif ticari araç "Karluna Pratik"in ilk teslimatı gerçekleştirildi.

        İAOSB'den yapılan açıklamaya göre, şirketin AR-GE ve Ön Seri Üretim Fabrikası'nda gerçekleştirilen törende, Türk mühendisler tarafından geliştirilen L7e sınıfındaki "Karluna Pratik" adlı aracın test ve belgelendirme süreçlerinin tamamlandığı belirtildi.

        Avrupa Birliği (AB) Tip Onay Belgesi alan aracın trafiğe çıkmaya hak kazandığı bildirildi.

        Törende Karluna İcra Kurulu Başkanı Mert Karabağlı, aracın anahtarlarını İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ile İzmir Tekeli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yenerer'e takdim etti.

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        Teslimatın ardından Karace, araçla test sürüşü yaptı, ardından Karluna Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı'ya teşekkür plaketi verdi.

        Batarya paketi, güç elektroniği üniteleri, araç kontrol ünitesi ve yazılım uygulamaları şirket bünyesinde geliştirilen aracın şehir içi lojistik, kargo taşımacılığı ve belediye hizmetlerinde kullanılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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