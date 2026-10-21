Peynir bidonundan zehir çıktı

İzmir'de polis ekipleri tarafından otogarda düzenlenen operasyonda, peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent otogarında operasyon düzenledi. Ekiplerin bölgedeki otobüslerde yaptığı detaylı aramalarda, bir peynir bidonunun içerisine gizlenmiş halde 2 kilo 350 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.