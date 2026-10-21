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        Peynir bidonundan zehir çıktı

        İzmir'de polis ekipleri tarafından otogarda düzenlenen operasyonda, peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Peynir bidonundan zehir çıktı

        İzmir'de polis ekipleri tarafından otogarda düzenlenen operasyonda, peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent otogarında operasyon düzenledi. Ekiplerin bölgedeki otobüslerde yaptığı detaylı aramalarda, bir peynir bidonunun içerisine gizlenmiş halde 2 kilo 350 gram metamfetamin maddesi bulundu.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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