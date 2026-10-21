İzmir'de peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de şehirler arası otobüs terminalinde, bidona gizlenen 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de şehirler arası otobüs terminalinde, bidona gizlenen 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Edinilen bilgi kapsamında bir şüpheliyi takibe alan ekipler, terminalde şüphelinin eşyalarında arama yaptı. Aramada peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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