İzmir'de peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgi kapsamında bir şüpheliyi takibe alan ekipler, terminalde şüphelinin eşyalarında arama yaptı. Aramada peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.