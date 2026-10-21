Gelinlik ve abiye sektörünün üreticilerini kumaş ve aksesuar tedarikçileriyle buluşturan Fashion Prime, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen fuar; defileler, tasarım atölyeleri ve 13 ülkeden profesyonel ziyaretçilerin katılımıyla yeni sezon koleksiyonlarının tanıtılmasına ve uluslararası ticari iş birliklerinin geliştirilmesine imkan sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime 9. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de başladı. 2123 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuar, moda sektörünün üretimden tasarıma, tedarikten ihracata uzanan süreçteki temsilcilerini bir araya getiriyor.

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Gelinlik ve abiye giyim sektörünün üreticileriyle önemli tedarikçilerini buluşturan fuarın açılışına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız'ın yanı sıra İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, siyasi partilerin, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Fuar kapsamında düzenlenecek defileler, interaktif atölyeler ve uluslararası alım heyeti programlarıyla yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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Yıldız: "İzmir fuarlar şehri"

İzmir'in fuarcılık alanındaki tarihi öncü rolüne dikkat çeken Hakan Yıldız, kentin fuarlar şehri kimliğinin tarihi bir temele dayandığını söyledi. İzmir İktisat Kongresi ve Numune Sergisi'nden bugüne uzanan sürece değinen Yıldız, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sektörel fuarların önemini vurguladı.

Yıldız, "İzmir, fuarcılık serüveninde Türkiye'nin öncü ve önder ilidir. ‘İzmir Fuarlar Şehri' tanımı, tarihi olarak hak ettiğimiz bir tanımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu da dikkate aldığımızda ihracattan üretime, milli ve yerli sanayileşmeden kültür alanlarına kadar yeni hedefler belirledik. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu vizyona uygun şekilde fuarlar düzenlemeye ve sektörel fuarlara öncülük etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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"İzmir'in kaybedecek zamanı kalmadı"

Bu yıl fuara 47 firmanın katıldığını belirten Yıldız, Fashion Prime ile başlayan buluşmaların önümüzdeki aylarda İzmir Bridal Week ile devam edeceğini söyledi.

İzmir'in fuarcılıkta hak ettiği konuma ulaşması gerektiğini vurgulayan Yıldız, "İzmir'in kaybedecek zamanı kalmadı. Odalarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve sektör temsilcilerimizle birlikte, yerel yönetimler olarak, Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın başkanlığında ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ekonomimizi büyütecek, sektörlerimize daha büyük destek verecek fuarlara ev sahipliği yapmak arzusundayız" ifadelerini kullandı.

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Kumaş ve aksesuarlar podyuma taşınacak

Fashion Prime kapsamında 2122 Ekim tarihlerinde karma ve özel konsept defileler düzenlenecek. Katılımcı firmaların kumaş ve aksesuarlarıyla hazırlanan tasarımların sergileneceği defilelerde, yeni sezon gelinlik ve abiye modasının renk, doku ve tasarım eğilimleri tanıtılacak. Etkinliklerle hem firmaların ürünlerinin görünürlüğünün artırılması hem de kumaş ve aksesuarların tasarıma dönüşüm sürecinin gösterilmesi amaçlanıyor.

Moda sektörüne üç fuarla destek

İZFAŞ, İzmir'in gelinlik, damatlık ve abiye sektöründeki üretim ve tasarım gücünü desteklemek amacıyla Fashion Prime, İzmir Bridal Week ve IF Wedding Fashion İzmir'i birbirini tamamlayan üç organizasyon olarak konumlandırıyor.

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İlk kez 2426 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek İzmir Bridal Week'te yeni sezon koleksiyonlarının tanıtılması hedefleniyor. 1922 Ocak 2027 tarihlerinde 20'nci kez düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir ise ulusal ve uluslararası alıcıları bir araya getirecek. Üç organizasyonla tedarikten tasarıma ve ihracata uzanan bütüncül bir süreç oluşturulması amaçlanıyor.

13 ülkeden profesyonel ziyaretçi

ABD, Azerbaycan, Hollanda, İtalya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeden profesyonel ziyaretçilerin katılması beklenen Fashion Prime'da uluslararası alım heyeti programları düzenlenecek. Programlarla firmaların yeni ihracat bağlantıları kurması ve İzmir'in moda sektöründeki uluslararası görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.