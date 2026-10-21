İzmirli judoculardan Balkan Şampiyonası'nda üç madalya

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Aişe Dalda, Azra Ceren Sevgi ve Yağmur Meral, Yunanistan’da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’ndan madalya ile döndü. Bir gümüş iki bronz kazanan İzmirli sporcular elde ettikleri derecelerle milli takımımızın Balkan Şampiyonu olmasına katkı sağladı. İzmir Büyükşehir Belediyespor, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla İzmir’in spor kenti kimliğine katkı sunmayı sürdürdü. 16-18 Eylül tarihlerinde Yunanistan’ın Arta kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’nda mücadele eden kulübün milli judocuları, organizasyonu üç madalyayla tamamladı.

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Şampiyonada 57 kilogramda mücadele eden Aişe Dalda gümüş madalya kazanırken, aynı sıklette yarışan Azra Ceren Sevgi bronz madalyanın sahibi oldu. Yağmur Meral ise 44 kilogramda bronz madalya elde etti. Kulüp sporcularından Sedat Yenice ve Nazlı Çiftçi de şampiyonada mücadele etti. Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı da önemli bir başarıya imza attı. Milli takım, organizasyonu 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 27 madalyayla tamamladı. Bu sonuçla takım sıralamasında ilk sırada yer alan Türkiye, Balkan şampiyonluğunu elde etti.

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