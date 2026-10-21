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        Karşıyaka az atıp az yiyor

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda iki galibiyet sonrası deplasmanda önemli rakiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka grubun en az gol atan ve en az gol yiyen takımlarından oldu. Kaf-Kaf oynadığı 7 maçta 5 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü. Yeşil-kırmızılı ekip 7 haftada yalnız 1 kez Bursa Yıldırımspor deplasmanında 2 gol birden atıp, 2 gole geçit verdi. İzmir temsilcisi diğer 6 maçında en fazla 1 gol bulurken, rakiplerinden de 1 golden fazla yemedi. Kaf-Kaf geride kalan 7 maçın 3'ünde ise ağları sarsamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Karşıyaka az atıp az yiyor

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda iki galibiyet sonrası deplasmanda önemli rakiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka grubun en az gol atan ve en az gol yiyen takımlarından oldu. Kaf-Kaf oynadığı 7 maçta 5 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü. Yeşil-kırmızılı ekip 7 haftada yalnız 1 kez Bursa Yıldırımspor deplasmanında 2 gol birden atıp, 2 gole geçit verdi. İzmir temsilcisi diğer 6 maçında en fazla 1 gol bulurken, rakiplerinden de 1 golden fazla yemedi. Kaf-Kaf geride kalan 7 maçın 3'ünde ise ağları sarsamadı.

        ÖMER FARUK SUSKUN KALDI

        Bu sezon ileri uçta çok şey beklediği Ömer Faruk başta olmak üzere Veysel Karani, Erhan, Mücahit gibi isimlerden istediği skor katkısını alamayan, belindeki sakatlık geçmesine rağmen ağrıları olduğu için Fatih Taşdelen'i de hiç oynatamayan Karşıyaka, Altay (1-1), Kepezspor (1-0) ve Eskişehir Anadolu sınavlarında birer gol buldu. Kaf-Kaf, Etimesgutspor (0-1), Gaziemir Spor (0-1) ve son Ayvalıkgücü Belediyespor maçlarında skor üretemedi. Geçen sezon 16 maçta 16 gol atıp bu sezon şimdiye kadar 1 gol kaydedebilen Ömer Faruk son iki haftada kulübeye çekildi.

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        ZAFER UYSAL'LA KALESİNİ KAPADI

        Karşıyaka, teknik direktörlük görevini Zafer Uysal devraldıktan sonra ise ligde çıktığı 3 maçta hiç gol yemedi. Basatemür döneminde oynadığı 4 maçın tamamında kalesinde gol gören İzmir temsilcisi, Uysal'ın teknik direktör olmasının ardından Kepezspor, Eskişehir Anadolu ve Ayvalıkgücü maçlarında 270 dakikada hiç gol yemeyip 2 galibiyet, 1 beraberlikle hanesine 7 puan yazdırmayı başardı. Kaf-Kaf, Zafer Uysal yönetiminde yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kazanıp tur atladığı 1923 Afyonkarahisarspor maçında 1 gol yedi. Ligde bu hafta cumartesi günü Söke 1970 SK'yı konuk edecek Karşıyaka ardından kupada salı günü Boluspor deplasmanına çıkacak. Grupta 5 maçtır galip gelemeyen Söke ekibi bu sınavların 4'ünde yenilmemeyi başardı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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