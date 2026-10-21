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        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliye adli kontrol

        İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:56 Güncelleme:
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliye adli kontrol

        İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 10 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

        Aramalarda 1 kilo 100 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 40 fişek ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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