İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliye adli kontrol
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 10 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 1 kilo 100 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 40 fişek ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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