Alaçatıspor evinde, Çeşme Belediyespor deplasmanda

İzmir Süper Amatör Lig’de 20262027 sezonu, 2425 Ekim tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlıyor. Çeşme’yi ligde temsil eden Alaçatıspor, sezonun ilk maçında kendi sahasında Eski İzmir Gençlik ve Spor’u ağırlarken, Çeşme Belediyespor ise deplasmanda İzmirspor ile karşı karşıya gelecek.

İzmir amatör futbolunun önemli organizasyonlarından Süper Amatör Lig’de yeni sezon heyecanı başlıyor. Uzun süredir yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar, hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

Çeşme'nin iki temsilcisi Alaçatıspor ve Çeşme Belediyespor da sezona iyi bir başlangıç yaparak taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor.

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Alaçatıspor sezonu evinde açıyor

Alaçatıspor, 20262027 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Eski İzmir Gençlik ve Spor'u konuk edecek. 24 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Alaçatı sahasında oynanacak karşılaşmada, ev sahibi ekip taraftar desteğini de arkasına alarak sezona üç puanla başlamayı amaçlıyor. Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak Alaçatıspor'un, kendi sahasında göstereceği performans merakla bekleniyor.

Çeşme Belediyespor'un ilk rakibi İzmirspor

Çeşme'nin Süper Amatör Lig'deki diğer temsilcisi Çeşme Belediyespor ise sezonun ilk haftasında deplasmanda mücadele edecek. 25 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Balçova sahasında oynanacak karşılaşmada Çeşme Belediyespor, İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor ile karşılaşacak. Yeni sezona deplasmanda başlayacak Çeşme Belediyespor, güçlü rakibi karşısında iyi bir sonuç elde ederek lige moralli bir giriş yapmayı hedefliyor.

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Çeşme futbolunda gözler ilk hafta maçlarında

Çeşme futbolunu İzmir Süper Amatör Lig'de temsil eden iki takımın sezonun açılış haftasında alacağı sonuçlar, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Her iki temsilcinin de yeni sezona galibiyetle başlaması, ilerleyen haftalar öncesinde önemli bir moral kaynağı olacak.