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        Ataları Afrika'dan geldi, vatanları İzmir oldu

        İZMİR'in Bayındır ve Tire ilçelerinde yaşayan Afro-Türkler, nesillerdir doğup büyüdükleri topraklarda hayatlarını sürdürüyor. Tire'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Üstüner (83), burada evlenip çocuk sahibi olduğunu belirterek, "Burada doğdum, büyüdüm. Burası da benim vatanım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Ataları Afrika'dan geldi, vatanları İzmir oldu

        İZMİR'in Bayındır ve Tire ilçelerinde yaşayan Afro-Türkler, nesillerdir doğup büyüdükleri topraklarda hayatlarını sürdürüyor. Tire'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Üstüner (83), burada evlenip çocuk sahibi olduğunu belirterek, "Burada doğdum, büyüdüm. Burası da benim vatanım" dedi.

        Afrika'dan 1500'lü yıllardan itibaren tarım işçiliği gibi nedenlerle Anadolu'ya gelen siyahi göçmen Afro-Türklerin torunları, İzmir'de yaşamlarını sürdürüyor. Tire ve Bayındır ilçesinde yaşayan ve hane sayıları zamanla azalan Afro-Türkler, doğup büyüdükleri topraklarda komşuluk ilişkileri ve ortak yaşam kültürüyle varlıklarını koruyor. Tire'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Üstüner, "Dedelerim Kuzeydoğu Afrika'nın Sudan ülkesinden çalışmak için İzmir'e göçmüşler. Tire'de doğdum, 23 yaşına kadar burada yaşadım. Arkadaşlarım oldu, çevrem oldu. Hiçbir yabancılık çekmedim. Çevremdekiler beyaz tenliydi ben ise siyah tenliydim. Bu nedenle çocukken neden geldiğimizi merak ederdim. Dedemlerin göç ettiğini anlatırdı. Babam da Torbalı'nın Karakuyu köyünde doğmuş sonra Tire'ye gelmiş. Burada doğdum büyüdüm, burası da benim vatanım" ifadelerini kullandı.

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        'KOMŞULARIMLA, KÖYLÜLERLE ÇOK İYİYİZ'

        Üstüner, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "23 yaşına kadar köyde çiftçilik yaparken, camcı olmaya karar verdim. İş için İzmir'e gidip, akşam evime döndüm. Burada rahat ediyorum. Emekli olduktan sonra köyüme, evime geri döndüm. Komşularımla, köylülerle çok iyiyiz. Burada yaşamaktan mutluyuz. Burada büyüdüm evlendim, çocuk sahibi oldum. Eskiden 12-13 hane vardı, şimdi ise soy isim olarak 2 hane kaldık. 6 çocuğum var. İlk çocuğumun ten rengi siyahtı. Sonra doğan kızım beyaz doğdu. Kızımı görünce şaşırdım. Hatta bir anlığına çalındığını bile düşündüm. Eşimin de gözü hastanede siyah çocuk aramış o da beyaz olmasına şaşırmış."

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        '56 YILLIK EVLİYİZ'

        Mehmet Üstüner'in eşi Hatice Üstüner (72) ise "Manisa Akhisar'dan gelmişiz. Burada kerpiç bir evimiz vardı. Mehmet ile görücü usulü evlendik. Mehmet beni görmüş, beğenmiş, istemeye geldiler. Ancak babam ten rengi siyah diye vermek istemedi ama ben istedim. Şimdi 56 yıllık evliyiz ve 6 çocuğumuz var. Bizi görenler hep şaşırır. Nerede tanıştığımızı merak ederler. Tire'de doğup büyüdüğünü söylesem de inanmakta zorlanıyorlar. 6 çocuğumun 5'i esmer ancak 1'i beyaz" ifadelerini kullandı.

        Afro-Türk olan Havva Zenci (97) ise "Burada doğdum, büyüdüm o nedenle köylülerle iç içeyiz. Afro Türkler olarak 3 hane kaldık. Dışarıdan gelip, bizi görenler Tire'de doğup burada yaşadığımıza inanmıyorlar. Ancak köylülerle hep birlikte olduğumuz için hiç sorgulamıyorlar. Yaşamımız iyi gidiyor Zorlandığımız oluyor ama yine de mutluyuz" dedi.

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        'BENİM İÇİN KARDEŞTEN İYİ'

        Tireli olan ve Mehmet Üstüner'in komşusu Erdoğan Köklü (73) de "Burada doğdum büyüdüm, o zamandan beri Mehmet'i tanırım. Kendisiyle komşuyuz. Benim için kardeşten iyi, o kadar iyiyiz. Biz aynı mahallede büyüdüğümüz için siyah olmasını hiç şaşırıp yadırgamadık. Komşuluk ilişkilerimiz de gayet güzel" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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