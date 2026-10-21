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        İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

        İzmir'in Beydağ ilçesinde 10 adreste ruhsatsız silahlar ile yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:57 Güncelleme:
        İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

        İzmir'in Beydağ ilçesinde 10 adreste ruhsatsız silahlar ile yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde dün Beydağ ilçesindeki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1100 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca fişeği, 30 av tüfeği fişeği ve 6 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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