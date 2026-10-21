İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde dün Beydağ ilçesindeki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1100 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca fişeği, 30 av tüfeği fişeği ve 6 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

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