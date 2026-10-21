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        Türkiye'nin doğal taş ihracatındaki artışı blok ürünler sırtladı

        FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin yılın 9 ayındaki doğal taş ihracatı, blok ürünlerdeki artışın katkısıyla yaklaşık 1 milyar 592 milyon dolara yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Türkiye'nin doğal taş ihracatındaki artışı blok ürünler sırtladı

        FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin yılın 9 ayındaki doğal taş ihracatı, blok ürünlerdeki artışın katkısıyla yaklaşık 1 milyar 592 milyon dolara yükseldi.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin doğal taş ihracatı geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 512 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Bu yılın aynı döneminde 1 milyar 592 milyon dolarlık dış satıma ulaşan sektör böylece ihracatını yüzde 5,3 artırdı.

        Sektörün ihracat artışında blok doğal taş ürünleri belirleyici oldu. Geçen yılın 9 ayında 456 milyon dolar olan blok doğal taş ihracatı, bu yıl yüzde 21 artışla 553 milyon dolara çıktı.

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        İşlenmiş doğal taş ihracatı ise yüzde 1,5 azalarak 1 milyar 56 milyon dolardan 1 milyar 40 milyon dolara geriledi.

        Bu dönemde işlenmiş ürünlerin toplam doğal taş ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 65 oldu.

        - İki ürün grubunda da birim fiyat arttı

        En fazla ihracat 361 milyon dolarla ABD'ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 343 milyon dolarla Çin ve 128 milyon dolarla Hindistan takip etti.

        Doğal taş ihracatında her iki ürün grubunun ton başına ortalama ihracat değeri yükseldi.

        Blok doğal taşta geçen yılın ocak-eylül döneminde 194 dolar olan ton başına ihracat değeri, bu yıl yüzde 7 artışla 208 dolara ulaştı.

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        İşlenmiş doğal taşta ise ton başına ortalama ihracat değeri yüzde 7,6 artarak 499 dolardan 537 dolara çıktı.

        Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, AA muhabirine Türkiye'nin mermer ve travertende sahip olduğu çeşitliliği üretim ve işleme tecrübesiyle birleştiren önemli bir doğal taş ülkesi olduğunu söyledi.

        Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 15 milyon ton doğal taş üretildiğini ifade eden Alimoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu üretimin yüzde 69,8'ini mermer, yüzde 19,5'ini traverten oluşturdu. Türk doğal taşının en güçlü yanlarından biri, farklı mimari beklentilere cevap verebilen renk ve doku zenginliği. Bu zenginliği doğru işleme, kaliteli yüzey uygulamaları ve güvenilir teslimatla desteklediğimizde rekabet gücümüz artıyor. Bizim hedefimiz, taşımızın değerini tasarım ve işçilikle daha da yükseltmek ve mimari projelerde daha fazla tercih edilmesini sağlamak."

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        - İhracatın yaklaşık yüzde 38,3'ü Ege Maden İhracatçıları Birliğinden

        Alimoğlu, doğal taş sektörünün yılın 9 ayında ihracatını artırdığını belirterek, şöyle devam etti:

        "İhracat miktarımız yaklaşık 4 milyon 595 bin ton oldu. İşlenmiş ürünlerde mermer ve traverten ağırlığını korurken, ham ve blok ürünlerde mermer-traverten grubundaki artış öne çıktı. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak aynı dönemde 610 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdik. Böylece Türkiye'nin doğal taş ihracatından yaklaşık yüzde 38,3 pay aldık. Türkiye'nin işlenmiş doğal taş ihracatındaki payımız ise yaklaşık yüzde 43 oldu."

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