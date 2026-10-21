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        Depo değil küçük cephanelik

        İzmir'in Tire ilçesinde deposundan çok sayıda ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Depo değil küçük cephanelik

        İzmir'in Tire ilçesinde deposundan çok sayıda ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçuyla mücadele kapsamında Tire ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, depo olarak kullanılan adreste çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreste yapılan aramada; 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız toplu tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, 1 adet silah parçası ve 3 adet şarjör ele geçirildi.

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        Olayla ilgili F.K. (46) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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