Hayallere 9.5 milyonluk destek; geleceğe 6 imza

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Teknopark İzmir ve İnci Holding iş birliğiyle kurulan ‘BİGG ASSİST’ adlı oluşum, hayallerindeki projeyi gerçeğe dönüştürerek kendi işini kurmak isteyen girişimcilere büyük bir fırsat sağladı. Bilişim, biyoteknoloji, makine ve yazılım gibi farklı alanlarda projeler geliştirerek BİGG ASSİST Hızlandırma Programı'nda eğitim ve rehberlik desteği alan 6 girişimci, TÜBİTAK'tan toplam 9 milyon 450 bin TL hibe almaya hak kazandı. Program kapsamında iş fikirlerinin geliştirilmesi, yatırımcı sunumlarının ve iş planlarının hazırlanması konularında 180 saatlik eğitim alan, iş kliniği uzmanlarıyla birebir görüşerek özel destekten yararlanan girişimciler, yenilikçi fikirlerini ekonomik değere dönüştürmek için güçlü bir kaynağa kavuştu.

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TÜBİTAK 1812 BİGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı'nın 2026 yılı birinci çağrısı sonucunda Türkiye genelinde toplam 91 girişimci destek almaya hak kazandı. Bu projelerden 6’sını ise Oğuz Kuru, Esat Daşdemir, Arslan Arslan, Arda Şimşek, Emre Koçana ve Müjde Burcu Hancı’nın yenilikçi fikirleri oluşturdu.

Girişimciler, bundan sonraki süreçte araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürecek, projelerinin prototiplerini hazırlayacak ve potansiyel müşterilere ulaşmak için çalışmalar yürütecek. Bunların yanı sıra kendi ekiplerini oluşturarak yeni istihdam imkanları da oluşturabilecek. Girişimcilerin uzun vadeli hedefi ise geliştirdikleri yenilikçi çözümleri ulusal ve uluslararası pazarlara taşıyarak sürdürülebilir şirketler kurmak olacak.

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"Araştırma ve girişimcilik arasında bağ kurduk"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, üniversitelerin bilimsel bilgi üretmenin ötesinde, bu bilgiyi toplumun ve ekonominin yararına dönüştürme sorumluluğu taşıdığını belirtti. Araştırma ve yenilikçiliği üniversitenin gelişimindeki temel öncelikler arasında gördüklerini dile getiren Prof. Dr. Biresselioğlu, "Bizim için önemli olan, akademik birikimin yalnızca bilimsel yayınlarla sınırlı kalmaması; yeni teknolojilere, ürünlere ve toplumsal fayda sağlayan çözümlere dönüşmesi. Bu anlayışla girişimciliği araştırma kültürümüzün doğal bir parçası olarak değerlendiriyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik arasında güçlü bir bağ kuruyoruz. Özellikle gençlerin bilimsel meraklarını ve fikirlerini somut girişimlere dönüştürebilecekleri bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. BİGG ASSİST kapsamında 6 girişimcimizin elde ettiği başarı da bu yaklaşımımızın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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"Gençlerimizin yanında olacağız"

Üniversite olarak yenilikçi fikirleri desteklemeye büyük önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Biresselioğlu, iş fikirlerini hayata geçirme yolculuğunda genç girişimcilerin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. Prof. Dr. Biresselioğlu, "Biliyoruz ki iyi bir fikir, doğru imkanlarla buluştuğunda yalnızca bir girişimin değil, çok daha büyük bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirme yolculuğunda kendilerini yalnız hissetmemelerini, üniversitemizin bilgi birikimini ve kurduğu iş birliklerini her aşamada yanlarında hissetmelerini istiyoruz. Girişimcilerimizin karşılaştıkları belirsizlikleri aşmalarına, fikirlerinin potansiyelini keşfetmelerine ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu noktada üniversitesanayi iş birliklerini de son derece değerli buluyoruz. Akademik bilgiyle iş dünyasının deneyiminin bir araya gelmesi, yenilikçi fikirlerin uygulanabilir çözümlere dönüşmesini kolaylaştırıyor. Teknopark İzmir ve İnci Holding ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin somut sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, daha fazla yenilikçi fikrin ülkemizin teknolojik gelişimine ve ekonomik kalkınmasına katkı sunmasını sağlamak" dedi.

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"Fikir aşamasından iş modeline"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Yağmur Kiraz Durmaz ise her girişim fikrinin kendine özgü ihtiyaçları ve gelişim süreci olduğunu belirterek, "Teknoloji Transfer Ofisi olarak girişimcilerimize fikir aşamasından iş modeli oluşturmaya, proje geliştirmeden ticarileşmeye kadar uzanan süreçte rehberlik ediyoruz. BİGG ASSİST kapsamında 6 girişimcimizin elde ettiği başarı, bu açıdan bizler için çok önemli. Bu başarıyı yalnızca girişimcilerimizin bireysel kazanımı olarak değil, aynı zamanda üniversitemizde girişimcilik kültürünün güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Her projeye özel yol haritası oluşturduk"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi Proje Geliştirme Uzmanı Yeliz Koç Erikan ise BİGG ASSİST Hızlandırma Programı kapsamında girişimcilerin kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçtiğini söyleyerek, "Öncelikle her bir fikrin güçlü yönlerini, geliştirilmesi gereken noktalarını ve pazardaki karşılığını değerlendirdik. Eğitimlerin yanı sıra birebir görüşmelerle her projenin ihtiyaçlarına uygun bir yol haritası oluşturmayı hedefledik. Özellikle yatırımcı sunumlarının hazırlanması, hedef kitlenin belirlenmesi ve projelerin ticari potansiyelinin ortaya konulması konularına odaklandık. Sonuç olarak beş girişimcimiz, her biri 1 milyon 350 bin TL olmak üzere yatırım desteği almaya hak kazanırken, eş yatırım kapsamındaki bir girişimcimiz de 2 milyon 700 bin TL yatırım desteği almaya hak kazandı. Girişimcilerimizin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunması, yürüttüğümüz hazırlık sürecinin en güzel sonuçlarından biri oldu" diye konuştu.