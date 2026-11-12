Altay dış sahada fren yaptı

İlk 3 deplasman sınavında Karşıyaka ile 1-1 berabere kalıp, Bucaspor 1928'i 2-1, Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, deplasmanda çıktığı son 3 randevudan eli boş ayrıldı. İzmir temsilcisi bu periyotta Balıkesirspor'a 5-0, Etimesgut SK'ya 3-0, Bigaspor'a 1-0 kaybedip kalesinde 10 gol görürken, rakip fileleri sarsamadı. Son 5 müsabakadan 1 puan çıkarabilen 10 puanlı Altay, düşme hattının 2 puan ve 4 basamak üzerinde 11'inci sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.