Altay'da Sefa'nın yüzü gülmedi
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da takımın en tecrübeli ismi olan 28 yaşındaki kaptan Sefa Özdemir, son 2 haftada bireysel hata ve talihsizlik kurbanı oldu. Siyah-beyazlı kulübün sezon başında 1 yıllık sözleşme yenilediği deneyimli stoper, önceki hafta İzmir'de oynanan Eskişehirspor maçında takımı 1-0 öndeyken 66'ncı dakikada rakibin ayağına basarak penaltıya neden oldu. Penaltıyı gole çevirip skoru 1-1'e getiren Eskişehirspor, bulduğu moralle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da takımın en tecrübeli ismi olan 28 yaşındaki kaptan Sefa Özdemir, son 2 haftada bireysel hata ve talihsizlik kurbanı oldu. Siyah-beyazlı kulübün sezon başında 1 yıllık sözleşme yenilediği deneyimli stoper, önceki hafta İzmir'de oynanan Eskişehirspor maçında takımı 1-0 öndeyken 66'ncı dakikada rakibin ayağına basarak penaltıya neden oldu. Penaltıyı gole çevirip skoru 1-1'e getiren Eskişehirspor, bulduğu moralle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Sefa, geçen hafta deplasmanda 5-0 kaybettikleri Balıkesirspor maçında da kendi kalesine gol atma talihsizliği yaşadı. Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderen Sefa, skorun 5-0'a gelmesini engelleyemedi. Altay formasıyla 5'inci sezonunu geçiren tecrübeli defans oyuncusu kariyerinde ilk kez kendi kalesine gol attı. Sefa Özdemir, siyah-beyazlı formayla daha önce 1'inci Lig'de 1, geçen sezon 3'üncü Lig'de 2 gol kaydetmişti.
FOTOĞRAFLI
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.