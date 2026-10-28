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        Altay'da Sefa'nın yüzü gülmedi

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da takımın en tecrübeli ismi olan 28 yaşındaki kaptan Sefa Özdemir, son 2 haftada bireysel hata ve talihsizlik kurbanı oldu. Siyah-beyazlı kulübün sezon başında 1 yıllık sözleşme yenilediği deneyimli stoper, önceki hafta İzmir'de oynanan Eskişehirspor maçında takımı 1-0 öndeyken 66'ncı dakikada rakibin ayağına basarak penaltıya neden oldu. Penaltıyı gole çevirip skoru 1-1'e getiren Eskişehirspor, bulduğu moralle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Altay'da Sefa'nın yüzü gülmedi

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da takımın en tecrübeli ismi olan 28 yaşındaki kaptan Sefa Özdemir, son 2 haftada bireysel hata ve talihsizlik kurbanı oldu. Siyah-beyazlı kulübün sezon başında 1 yıllık sözleşme yenilediği deneyimli stoper, önceki hafta İzmir'de oynanan Eskişehirspor maçında takımı 1-0 öndeyken 66'ncı dakikada rakibin ayağına basarak penaltıya neden oldu. Penaltıyı gole çevirip skoru 1-1'e getiren Eskişehirspor, bulduğu moralle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

        Sefa, geçen hafta deplasmanda 5-0 kaybettikleri Balıkesirspor maçında da kendi kalesine gol atma talihsizliği yaşadı. Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderen Sefa, skorun 5-0'a gelmesini engelleyemedi. Altay formasıyla 5'inci sezonunu geçiren tecrübeli defans oyuncusu kariyerinde ilk kez kendi kalesine gol attı. Sefa Özdemir, siyah-beyazlı formayla daha önce 1'inci Lig'de 1, geçen sezon 3'üncü Lig'de 2 gol kaydetmişti.

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        FOTOĞRAFLI

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