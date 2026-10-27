Altekma - Halkbank: 0-3

Efeler Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 12-25 ve 22-25'lik skorlarla sonuçlandı.

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