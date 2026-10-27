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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir Büyükşehir Belediyesinden "Basmane Çukuru" ihalesine ilişkin açıklama:

        İzmir Büyükşehir Belediyesinden "Basmane Çukuru" ihalesine ilişkin açıklama:

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda "Basmane Çukuru" olarak bilinen taşınmazın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihaleye çıkarılmasına ilişkin, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Basmane'deki hakkını satmıyor. Geçmişten gelen hakkını koruyarak, bunun karşılığı olan bağımsız belediye hizmet binasının yapımını, teslimini ve tapuda güvence altına alınmasını hedefliyor." açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:08 Güncelleme:
        İzmir Büyükşehir Belediyesinden "Basmane Çukuru" ihalesine ilişkin açıklama:

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda "Basmane Çukuru" olarak bilinen taşınmazın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihaleye çıkarılmasına ilişkin, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Basmane'deki hakkını satmıyor. Geçmişten gelen hakkını koruyarak, bunun karşılığı olan bağımsız belediye hizmet binasının yapımını, teslimini ve tapuda güvence altına alınmasını hedefliyor." açıklamasında bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafından gerçekleştirilen bir taşınmaz veya belediye hakkı satışı olmadığı, TMSF tarafından şirketlere ait haczedilmiş taşınmazlar ve bunlarla bağlantılı sözleşmelerden oluşturulan "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışa çıkarıldığı belirtildi.

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        İhalenin, mevcut kat karşılığı inşaat sözleşmesinin uygulanmasını ve projenin tamamlanmasını sağlayacak yatırımcının belirlenmesi işlevini de taşıdığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu nedenle işlemin hukuki adı satış ihalesi olmakla birlikte, Basmane bakımından ihale, mevcut kat karşılığı inşaat ilişkisinin uygulanmasını ve projenin tamamlanmasını sağlayacak yatırımcının belirlenmesi işlevini de taşımaktadır. İhaleyi kazanacak yatırımcının, ihale ve protokol koşulları çerçevesinde belediyemize karşı yapım, teslim ve tapu işlemlerine ilişkin yükümlülükleri üstlenmesi öngörülmektedir. Burada belediyemizin bedel ödeyerek bir bina satın alması veya belediye taşınmazını satışa çıkarması söz konusu değildir. Amaç, geçmiş sözleşmelerden kaynaklanan hakkımızın karşılığı olan bağımsız belediye hizmet binasının yatırımcı tarafından yapılarak belediyemize teslim edilmesi ve tapuda güvence altına alınmasıdır."

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        Açıklamada, protokol kapsamında, belediyenin yüzde 30'luk hakkına karşılık 31 bin 200 metrekare emsale esas inşaat alanına sahip bağımsız hizmet binası yapılmasının öngörüldüğü aktarıldı.

        Basmane'nin yaklaşık 40 yıllık bir kent meselesi olduğu ifade edilen açıklamada, çalışmaların geçmiş dönemlerde elde edilen kazanımların daha güçlü hukuki güvencelere kavuşturulmasını amaçladığı belirtildi.

        Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Basmane'deki hakkını satmıyor. Geçmişten gelen hakkını koruyarak, bunun karşılığı olan bağımsız belediye hizmet binasının yapımını, teslimini ve tapuda güvence altına alınmasını hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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