Lezita, SIAL Paris 2026'da Avrupa pazarındaki büyüme hedeflerini öne çıkardı

TÜRKİYE'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Lezita, SIAL Paris 2026 Uluslararası Gıda Fuarı'na katıldı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, "Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) en fazla ihracat gerçekleştiren şirketler sıralamasında 2024 ve 2025 yıllarında üst üste kanatlı eti firmaları arasında birinci olduk ve AB ihracatını 2026'nın ilk 9 ayında yüzde 200 artırdık" dedi.

Lezita, Fransa'nın başkenti Paris'te 17-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve 130 ülkeden 8 bin firmanın yer aldığı SIAL Paris 2026'a katıldı. Lezita, SIAL Paris 2026'da yenilikçi ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Fuarda mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini geliştiren şirket, yeni ihracat pazarlarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Et ve süt ürünlerinden dondurulmuş gıdaya, deniz ürünlerinden içeceklere kadar farklı kategorilerde faaliyet gösteren firmaların katıldığı fuarda, uluslararası gıda sektöründeki yenilikler ve tüketim trendleri ele alındı.

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'ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Avrupa'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Lezita'nın farklı pazarların ihtiyaçlarına ve tüketim alışkanlıklarına yönelik geliştirdiği ürün ve satış stratejileriyle uluslararası büyümesini sürdürdüğünü belirten Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, SIAL Paris'in uluslararası büyüme hedefleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Ergül şöyle konuştu: "Lezita olarak entegre üretim gücümüz, yenilikçi ürünlerimiz ve güçlü tedarik ağımızla Türkiye'de elde ettiğimiz başarıyı uluslararası pazarlara taşımaya devam ediyoruz. 20 yıllık geçmişimizde 89 ülkeye ihracat gerçekleştirerek Türk kanatlı eti sektörünün uluslararası pazarlardaki güçlü temsilcilerinden biri olduk. Ayrıca Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) en fazla ihracat gerçekleştiren şirketler sıralamasında 2024 ve 2025 yıllarında üst üste kanatlı eti firmaları arasında birinci olduk ve AB ihracatını 2026'nın ilk 9 ayında yüzde 200 artırdık. Ürünlerimiz 2025 yılından itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de raflarda yer almaya başladı. Lezita'nın AB ülkelerinde yaklaşık 1.500 satış noktasında tüketicilerle buluşması, Avrupa pazarında attığımız güçlü adımların somut bir göstergesi. AB'de mevcut konumumuzu korurken, Fransa, Hollanda, Polonya, İskandinavya başta olmak üzere yeni pazarlarda büyümeye odaklanıyoruz. Etnik pazarlardaki varlığımızı zincir marketler ve ev dışı tüketim kanallarına taşıyarak Avrupa'daki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. SIAL Paris'te bu hedeflerimiz doğrultusunda hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirdik hem de yeni pazarlara açılmamıza katkı sağlayacak önemli bağlantılar kurduk. Önümüzdeki dönemde de uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye, yeni iş birlikleri geliştirmeye ve Lezita lezzetlerini daha fazla tüketiciye ulaştırmaya odaklanacağız."