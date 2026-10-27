Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de aile ve çocuk konulu çalıştay düzenlendi

        İzmir'de aile ve çocuk konulu çalıştay düzenlendi

        İzmir'de "Modern Dönemde Aile ve Çocuk" çalıştayında, dijitalleşmenin aile ilişkilerine etkisi, çocukların yetişmesinde aile ortamının önemi ve modern çağda yaşanan aile sorunları ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:17 Güncelleme:
        İzmir'de aile ve çocuk konulu çalıştay düzenlendi

        İzmir'de "Modern Dönemde Aile ve Çocuk" çalıştayında, dijitalleşmenin aile ilişkilerine etkisi, çocukların yetişmesinde aile ortamının önemi ve modern çağda yaşanan aile sorunları ele alındı.

        İl Müftülüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi işbirliğinde, DEÜ İlahiyat Fakültesi Ethem Ruhi Fığlalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

        Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ailenin sevgi, merhamet, paylaşma ve dayanışmanın hayat bulduğu bir yuva olduğunu söyledi.

        Teknolojinin gelişmesiyle iletişim biçimlerinin değiştiğini dile getiren Kömürcüoğlu, insanların dünyanın farklı noktalarıyla saniyeler içinde iletişim kurabilirken aynı sofradaki aile bireyleriyle sohbet etmeye zaman ayıramadığını belirtti. Kömürcüoğlu, çocukların bilgi kadar sevgiye, ilgiye, anlaşılmaya ve güvene de ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, hiçbir ekranın anne şefkatinin, baba ilgisinin ve aile sofrasındaki samimi sohbetin yerini tutamayacağını dile getirdi.

        REKLAM

        İzmir İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu da ailenin sevgi, merhamet, ahlak ve sorumluluk duygusunun öğrenildiği temel kurum olduğunu, çocukların geleceği şekillendiren en kıymetli varlıklar arasında bulunduğunu ifade etti.

        Ailenin güçlenmesinin toplumun da güçlenmesi anlamına geldiğini belirten Haliloğlu, dijital dünyanın etkileri, kuşaklar arasındaki iletişim sorunları, yalnızlaşma, değer aktarımındaki güçlüklerin aile kurumunun karşı karşıya olduğu sorunlar arasında yer aldığını kaydetti.

        DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Erbaş ise ailenin insanlık ve toplum açısından hayati öneme sahip olduğunu, modern dönemde aile kurumunun çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu anlattı.

        REKLAM

        İlk oturumda, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu "Dijitalleşen Dünyada Aile ve Çocuk Olmak: Riskler ve Fırsatlar", Prof. Dr. Saffet Köse ise "Modern Çağın Sorunu: Baba Yoksunluğu" başlıklı sunum yaptı.

        İkinci oturumda DEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Altınlı Macıc "Psikoloji ve Maneviyat Perspektifinden Modern Dünyada Aile", Karabağlar İlçe Vaizi Nefise Efe de "Dijital Çağda Güvenli Liman: Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Aile Projelerinin Toplumsal Yansımaları" konularını ele aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        İzmir'de yaşlı kadının yaralandığı kazanın görüntülerine ulaşıldı
        İzmir'de yaşlı kadının yaralandığı kazanın görüntülerine ulaşıldı
        İzmir'de eski eşini silahla yaralayan sanığın yeniden yargılandığı davada k...
        İzmir'de eski eşini silahla yaralayan sanığın yeniden yargılandığı davada k...
        Aliağa'da huzur ve güvenlik için ortak mesai
        Aliağa'da huzur ve güvenlik için ortak mesai
        İzmir Büyükşehir Belediyesinden "Basmane Çukuru" ihalesine ilişkin açıklama...
        İzmir Büyükşehir Belediyesinden "Basmane Çukuru" ihalesine ilişkin açıklama...
        Lezita, SIAL Paris 2026'da Avrupa pazarındaki büyüme hedeflerini öne çıkard...
        Lezita, SIAL Paris 2026'da Avrupa pazarındaki büyüme hedeflerini öne çıkard...
        Balçova Belediyesinde memurlardan iş bırakma eylemi
        Balçova Belediyesinde memurlardan iş bırakma eylemi