İzmir'de aile ve çocuk konulu çalıştay düzenlendi

İzmir'de "Modern Dönemde Aile ve Çocuk" çalıştayında, dijitalleşmenin aile ilişkilerine etkisi, çocukların yetişmesinde aile ortamının önemi ve modern çağda yaşanan aile sorunları ele alındı.

İl Müftülüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi işbirliğinde, DEÜ İlahiyat Fakültesi Ethem Ruhi Fığlalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ailenin sevgi, merhamet, paylaşma ve dayanışmanın hayat bulduğu bir yuva olduğunu söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle iletişim biçimlerinin değiştiğini dile getiren Kömürcüoğlu, insanların dünyanın farklı noktalarıyla saniyeler içinde iletişim kurabilirken aynı sofradaki aile bireyleriyle sohbet etmeye zaman ayıramadığını belirtti. Kömürcüoğlu, çocukların bilgi kadar sevgiye, ilgiye, anlaşılmaya ve güvene de ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, hiçbir ekranın anne şefkatinin, baba ilgisinin ve aile sofrasındaki samimi sohbetin yerini tutamayacağını dile getirdi.

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İzmir İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu da ailenin sevgi, merhamet, ahlak ve sorumluluk duygusunun öğrenildiği temel kurum olduğunu, çocukların geleceği şekillendiren en kıymetli varlıklar arasında bulunduğunu ifade etti.

Ailenin güçlenmesinin toplumun da güçlenmesi anlamına geldiğini belirten Haliloğlu, dijital dünyanın etkileri, kuşaklar arasındaki iletişim sorunları, yalnızlaşma, değer aktarımındaki güçlüklerin aile kurumunun karşı karşıya olduğu sorunlar arasında yer aldığını kaydetti.

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Erbaş ise ailenin insanlık ve toplum açısından hayati öneme sahip olduğunu, modern dönemde aile kurumunun çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu anlattı.

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İlk oturumda, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu "Dijitalleşen Dünyada Aile ve Çocuk Olmak: Riskler ve Fırsatlar", Prof. Dr. Saffet Köse ise "Modern Çağın Sorunu: Baba Yoksunluğu" başlıklı sunum yaptı.

İkinci oturumda DEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Altınlı Macıc "Psikoloji ve Maneviyat Perspektifinden Modern Dünyada Aile", Karabağlar İlçe Vaizi Nefise Efe de "Dijital Çağda Güvenli Liman: Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Aile Projelerinin Toplumsal Yansımaları" konularını ele aldı.