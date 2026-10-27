İzmir'de yaşlı kadının yaralandığı kazanın görüntülerine ulaşıldı
İzmir'in Bayındır ilçesinde kamyonetin yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde kamyonetin yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, 23 Ekim'de Fatih Mahallesi'ndeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Emire I'ya (75), sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ABU 212 plakalı kamyonet çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emire I. ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşlı kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anının görüntülerine ulaşıldı.
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