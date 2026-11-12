Bayındır Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı
İzmir'de Bayındır ilçesindeki devlet hastanesinde, 7,1 büyüklüğündeki deprem senaryolu tatbikat yapıldı.
İzmir'de Bayındır ilçesindeki devlet hastanesinde, 7,1 büyüklüğündeki deprem senaryolu tatbikat yapıldı.
Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamındaki tatbikat çerçevesinde, depremden etkilenen binanın tahliye edilmesi kararı alındı.
Hastalar ve personel güvenli biçimde dışarı çıkarıldı, sağlık hizmetleri hastane bahçesinde kurulan acil müdahale çadırında sürdürüldü.
Ekiplerin koordineli çalışmasıyla tamamlanan uygulamayla afetlere hazırlık, kriz yönetimi ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.