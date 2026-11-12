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        İKÇÜ'de akademik yıl açılış töreni düzenlendi

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) 2026-2027 akademik yıl açılış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:51 Güncelleme:
        İKÇÜ'de akademik yıl açılış töreni düzenlendi

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) 2026-2027 akademik yıl açılış töreni yapıldı.

        Yerleşkedeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyanın bir kırılma, yeni sürece evrilme eşiğinden geçtiğini belirtti.

        Teknolojinin sadece artık destek olan yardımcı bir araç olmadığını, düşünme biçimini ve yaşam tarzını da köklü bir şekilde etkilediğini ifade eden Kasapoğlu, "Bu noktada asıl olan öğrenmeyi, ilmi bir ömür devam ettirmek. Bu gerçeklik hiçbir zaman değişmeyecek. Elbette diploma olacak ama onunla yetinmek yeterli olmayacak. Her sabah yeni bir başlangıcı, yeni bir zihin yenilemeyi, bilgiyi, donanımını tazelemeyi esas alanlar, birkaç adım önde yola devam edecekler." diye konuştu.

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        Kasapoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefine de değinerek, şunları kaydetti:

        "Türkiye olarak çok tarihi bir eşikten geçiyoruz. Bir tarafta bölgemizin adeta dört bir yanındaki ateş çemberi... Uluslararası sistemin kriz çözme yeteneğini adeta kaybettiği bir dönem. Bu dönemde asıl olan nedir, birliğimizdir, beraberliğimizdir ve adeta iç cephemizin sağlamlığıdır, güçlülüğüdür. Son aylarda devlet aklıyla millet vicdanının buluştuğu bir çalışma var. Türkiye'nin enerjisini, kaynaklarını, yarınlarını hedef alan terör karanlığını tarihe gömme çabası var. Terörsüz Türkiye vizyonu var. Bu vizyon, bu hamle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının en hayati hamlesidir. İşte bu vizyonu, demokratik olgunluğu en güçlü şekilde besleyecek olan mekan da üniversitedir, bu kampüslerdir, sınıflardır ve bu kampüsteki birlik, demokrasi ruhudur."

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        Rektör Prof. Dr. Mustafa Balcı da üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından üniversitede oluşturulan psikolojik danışma ve rehberlik uygulama merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

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