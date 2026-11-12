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        İş adamı evinde ölü bulundu

        İzmir'de iş adamı Bekir Kayabaşı, Urla'da bulunan villasında ölü bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:56 Güncelleme:
        İş adamı evinde ölü bulundu

        İzmir'de iş adamı Bekir Kayabaşı, Urla'da bulunan villasında ölü bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi.

        İzmir'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasında ölü bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi. Olayın ardından Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kayabaşı'nın cenazesi, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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        Ayrıca olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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