İzmir'deki cinayetle ilgili polisin yakalama çalışmaları sürüyor

İzmir'in Urla ilçesinde iş adamının öldürülmesiyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

Tekstil firması sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, 9 Kasım'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki evinde ölü bulundu.

İncelemelerde Kayabaşı'nın tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.