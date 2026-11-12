İzmir'deki cinayetle ilgili polisin yakalama çalışmaları sürüyor
İzmir'in Urla ilçesinde iş adamının öldürülmesiyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.
Giriş: 12.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
İzmir'in Urla ilçesinde iş adamının öldürülmesiyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.
Tekstil firması sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, 9 Kasım'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki evinde ölü bulundu.
İncelemelerde Kayabaşı'nın tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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