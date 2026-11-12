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        İzmir'deki cinayetle ilgili polisin yakalama çalışmaları sürüyor

        İzmir'in Urla ilçesinde iş adamının öldürülmesiyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        İzmir'deki cinayetle ilgili polisin yakalama çalışmaları sürüyor

        İzmir'in Urla ilçesinde iş adamının öldürülmesiyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

        Tekstil firması sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, 9 Kasım'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki evinde ölü bulundu.

        İncelemelerde Kayabaşı'nın tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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