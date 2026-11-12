Çeşme Millî Eğitim Müdürlüğünden hayırsever Ertan çiftine teşekkür ziyareti

Çeşme İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve beraberindeki heyet, eğitime büyük destekler sağayan hayırsever Nuri ve Hayriye Ertan'ı ziyaret etti. Ertan çifti, ziyarette eğitime yönelik yeni destek planlarını paylaştı.

Ziyarete Şahan Çöker'in yanı sıra İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Murat Temelli ve Çeşme Halk Eğitimi Merkezinde görevli öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, bugüne kadar eğitime sundukları katkılar ve yeni destek planları için Ertan çiftine teşekkür etti. Ziyarette, Nuri ve Hayriye Ertan'ın önümüzdeki dönemde eğitime yeni katkılar sunmayı planladığını bildirildi.

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Hayriye ve Nuri Ertan çifti, anne ve babaları adına, ayrıca kendi adlarına yaptırdığı okullar ve eğitime yıllardır verdiği katkılarla Çeşme'de iz bırakan ailelerden birisi olarak biliniyor.