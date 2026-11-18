BODRUM Belediyesi Bodrumspor Wushu Takımı, 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 9'uncu Açık Balkan Wushu Kung Fu Avrasya Kupası Şampiyonası’nda 4 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada mücadele eden Bodrumspor sporcusu Eren Ateş, Büyükler Taolu Xing Yi Açık El ve Dao Shu Opsiyonel Eğri Kılıç kategorilerinde gösterdiği performansla 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Bodrumspor Wushu Antrenörü Ali Top ise Veteranlar Taolu BajiQuan Açık El ve Bian Gun Baston branşlarında yarışarak 2 altın madalya kazandı. Şampiyonayı toplam 4 altın madalyayla tamamlayan Bodrumspor Wushu Takımı, elde ettiği derecelerle Bodrum’a büyük gurur yaşattı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, Eren Ateş ve Ali Top’u kutlayarak, “Wushu branşında elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyoruz. Kulübümüzü başarıyla temsil eden hocamıza ve sporcumuza başarılarının devamını diliyorum" dedi.