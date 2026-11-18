Göztepe'de Antunes kendini göstermeye başladı
TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes kendini göstermeye başladı. Geçen sezonun devre arasında İsviçre'nin Servette takımından gelen 26 yaşındaki 10 numara ilk dönemlerinde sakatlıklarla boğuştu.
TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes kendini göstermeye başladı. Geçen sezonun devre arasında İsviçre'nin Servette takımından gelen 26 yaşındaki 10 numara ilk dönemlerinde sakatlıklarla boğuştu.
Çok fazla varlık ortaya koyamayan İsviçreli 10 numara bu sezon ise mevkidaşı Efkan Bekiroğlu ile girdiği forma rekabetinde bir adım öne çıktı. Ligdeki 11 maçın 9'unda şans bulan Antunes 2 müsabakayı ise sakatlık nedeniyle kaçırdı. Özellikle son haftalarda ilk 11'in değişmezi olan Alexis Antunes; 1 gol atıp, 2 de asist yaptı. Efkan da Antunes gibi 9 maçta oynadı ancak sadece 2 müsabakaya ilk 11'de çıktı. Efkan toplamda 2 kez fileleri sarsmayı başardı.
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