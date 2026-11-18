İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında iklim krizinin su kaynakları üzerindeki etkilerine karşı geliştirdiği uygulamaları anlattı. Yağmur suyunun yeniden kullanımından gri suyun geri kazanımına, Gediz Deltası’ndaki bilimsel izleme çalışmalarından doğa temelli çözümlere kadar birçok proje uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalarını paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İklim Değişikliği Sonucu Yüzey Sularının Azalması ve Yeraltı Sularına Etkileri" başlıklı panelde, kuraklık ve azalan yağışların su kaynakları üzerindeki etkileri ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, kentin su güvenliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen uygulamaları anlattı. Beydağ, su kaynaklarının korunmasında yalnızca yeni kaynak arayışının değil, mevcut suyun verimli kullanılması ve yeniden değerlendirilmesinin de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

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"Yüzey ve yeraltı sularını birlikte yönetmeliyiz"

Akdeniz iklim kuşağında yer alan İzmir’de artan sıcaklıklar, azalan yağışlar ve kuraklık riskinin su yönetimini daha önemli hale getirdiğine dikkat çeken Yiğit Beydağ, su güvenliğinin yalnızca kente su sağlamakla sınırlı olmadığını belirtti. Kuraklık ve taşkın gibi iklim kaynaklı afetler karşısında hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesinin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Beydağ, "Yeni su kaynakları oluşturmak kadar mevcut kaynaklarımızı kayıplara karşı korumak ve kullanılan suyu yeniden değerlendirmek zorundayız. Yüzey ve yeraltı sularını birbirini etkileyen kaynaklar olarak birlikte yönetmeliyiz. Su tasarrufu aynı zamanda enerji tasarrufu ve karbon emisyonlarının azaltılması demektir. Su, enerji, yeşil alan ve kent planlama kararlarını birbiriyle ilişkilendiren bütüncül bir çalışma çerçevesi olarak uyguluyoruz" dedi.

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Yağmur suyu dört farklı kapasitede depolanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su tüketimini azaltmak amacıyla kendi tesislerinde başlattığı yağmur suyu hasadı uygulamaları da panelde ele alındı. Belediye binalarında kurulan 1, 3, 5 ve 10 ton kapasiteli depolama sistemleriyle yağmur suları biriktirilerek yeniden kullanıma kazandırılıyor. Toplanan sular park ve bahçelerin sulanmasında, saha temizliğinde, itfaiye hizmetlerinde ve güneş enerjisi santrallerinin (GES) panellerinin temizliğinde değerlendiriliyor. Böylece içme suyu niteliğindeki kaynakların farklı hizmet alanlarında kullanımının azaltılması hedefleniyor.

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Belediye binalarında gri su dönüşümü

Suyun yeniden kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, gri suyun geri kazanılması için de çalışmalar yürütüyor. Belediye bünyesinde oluşturulan Gri Su Misyon Ekibi ve RESWATER projesi kapsamında hizmet binalarında gri suyun arıtılarak yeniden kullanılmasına yönelik pilot modeller geliştiriliyor. Uygulamalarla daha önce kullanılmış ve uygun şekilde arıtılabilecek suların yeniden değerlendirilmesi, böylece temiz su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor.

Gediz Deltası’nda 10 sondaj kuyusuyla bilimsel izleme

Panelde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin CARDIMED projesi kapsamında yürüttüğü doğa temelli iklim uyum çalışmaları paylaşıldı. Gediz Deltası’nda açılan 10 sondaj kuyusunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) iş birliğiyle gerçekleştirilen su kalitesi ölçümleriyle bölgedeki su kaynaklarının durumu bilimsel verilerle izleniyor.

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Panelde projenin Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndaki uygulamasına da değinildi. Tuzlu ortamlarda yetişebilen halofit bitkiler kullanılarak oluşturulan bahçenin, iklim değişikliğine uyum sürecinde doğa temelli çözümlerin İzmir’deki saha örneklerinden biri olduğu aktarıldı.

İklim riskleri ilçe ilçe değerlendiriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğine karşı yürüttüğü çalışmaların bir diğer ayağını veri odaklı planlama oluşturuyor. İlçe ölçeğinde tamamlanan iklim risk analizleriyle kuraklık, taşkın ve diğer iklim tehditleri karşısında öncelikli müdahale alanları belirleniyor. Belediye tesislerinde su ve enerji tüketimi ile güneş enerjisi üretimi birlikte izlenerek kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor. Böylece su yönetimi, enerji verimliliği ve kent planlaması birbirini tamamlayan çalışmalar olarak ele alınıyor.