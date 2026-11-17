İzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 6'sı çocuk 107 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 6’sı çocuk 107 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili ve Seferihisar açıklarında lastik botta, Urla ilçesi açıklarında ise fiber teknede düzensiz göçmenler tespit edildi.
Tespit üzerine söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik gemisi ve botları sevk edildi.
Ekipler, 6'sı çocuk 107 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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