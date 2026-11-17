Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili ve Seferihisar açıklarında lastik botta, Urla ilçesi açıklarında ise fiber teknede düzensiz göçmenler tespit edildi.

İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 6’sı çocuk 107 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

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